«Подкаблучник со стажем»: Буйнов рассказал об отношениях с женой

Исполнитель Александр Буйнов назвал себя подкаблучником со стажем. Певец счастлив в браке с супругой Аленой больше 30 лет. В беседе с PROZVEZD он рассказал о любви и секретах крепких отношений.

Сейчас Алена является продюсером артиста. Александр признался, что она очень правильная и требовательная. Некоторые даже считают женщину жестковатой, но муж с этим не согласен.

«В бытовом плане дом на Алене. Она отвечает за все вопросы, в том числе и за подарки. У нас так решено: я работаю, а она занимается всеми остальными вещами», – поделился знаменитость.

Буйнов отмечает, что во всем слушает жену. Именно поэтому у них такой крепкий брак.

«Подкаблучник – это профессия. Я уже давно говорю: жить под каблуком не каждый сможет. А я могу и получаю удовольствие от этого. Я – подкаблучник со стажем!» – заявил мужчина.

В этом году супруги хотят отказаться от шумного празднования Нового года. Они планируют провести эту ночь только вдвоем.

А в следующем году певец хочет порадовать публику. Он давно работает с продюсером Витаса Сергеем Пудовкиным, который теперь регулярно его удивляет.

«Я вышел на сцену таких проектов, что просто сам офигел! Скоро вы все это сами увидите!» – высказался звезда.

Ранее мы писали о том, что Александр Буйнов показал своего внука в день его 18-летия. Молодой человек стал выше деда и поразил публику красотой.