«Завораживает любую женщину»: почему Ксения Собчак выбрала в мужья Богомолова
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Сваха Анна Осипова в эксклюзивном комментарии сайту «Страсти» рассказала о браке журналистки Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова.
Ксения Собчак и Константин Богомолов одна из самых обсуждаемых пар столичного бомонда. Ксения – представительница петербургской политической элиты, Константин – московской творческой. До той точки, в которой они находятся сейчас, оба прошли свой путь и с потерями, и с триумфами, но стоит заметить, что на сегодняшний день каждый занимается своим делом с большой отдачей и профессионализмом.
«Несмотря на всеобщее удивление их разности, на самом деле, они очень похожи между собой. Оба яркие личности: амбициозные, образованные, с постоянным желанием удивлять и удивляться».
Анна Осипова
Сваха
Сваха подчеркнула, что важная составляющая их крепких отношений, что они оба не прочь изысканно пошутить – чего стоит их фееричная свадьба в стиле черной сатиры, которая повергла в шок даже бывалых скандалистов нашего шоу-бизнеса. По мнению специалиста, пойти на такой шаг могут лишь люди талантливые и небанальные, у которых схожее чувство юмора, что демонстрирует глубокое доверие партнёров друг к другу.
«Когда соединяются два человека, успешно и автономно развивающиеся каждый в своих плоскостях, то интерес друг к другу не иссякает со временем, так как в их жизни каждый день происходит что-то новое. Нет болота и стагнации, которые в итоге убивают любые отношения, либо превращают их в душную рутину. Уверяю, союзу Богомолов-Собчак это не грозит еще долгие годы».
Анна Осипова
Сваха
Сваха убеждена, что большая иллюзия считать, что настоящая любовь светит только двум половинкам. Есть мнение, что половинок не существует, а этот вопрос про созависимость лучше адресуем психологам. А вот два полноценных, интересных самим себе, человека, как раз и создают успешный, гармоничный союз двух людей, которым есть чем обогатить жизнь друг друга.
«Ксению, как женщину умную, уже не удивишь накачанным торсом, красивой мордашкой и лучезарной улыбкой. В мужчине её привлекает ум, харизма, талант и интеллект, чем бесспорно обладает Константин. Он весь соткан из спокойствия и уверенности в себе, что так завораживает любую женщину, а Ксения женщина и она, безусловно, это оценила. А Константин, уверена, нашел в «железной леди» ту кнопку, которая превращает Ксению в романтичную девочку, которая готова подчиниться этому харизматичному и уверенному в себе, мужчине».
Анна Осипова
Сваха
Специалист отметила, что окружающие либо любят, либо ненавидят эту пару. В этом и есть их загадка, разгадку которой знаю только эти двое.
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