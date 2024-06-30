«Завораживает любую женщину»: почему Ксения Собчак выбрала в мужья Богомолова

Специалист отметила, что окружающие либо любят, либо ненавидят эту пару. В этом и есть их загадка, разгадку которой знаю только эти двое.

Ранее сваха Анна Осипова рассказала о том, есть ли шанс у бизнесмена Яна Абрамова вернуть Алсу, подавшую на развод.