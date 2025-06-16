«Они закрывают дефициты друг друга»: что на самом деле связывает Баскова и Лолиту

Николай Басков известен своими громкими романами с моделями и певицами, но сейчас скрывает личную жизнь. Сваха Анна Осипова в беседе с сайтом «Страсти» уже высказывалась по поводу одиночества артиста. А теперь мы решили узнать, могла ли у певца сложится пара с Лолитой Милявской, с которой его связывают длительные дружеские отношения. Зимой они даже спровоцировали слухи о романе, когда поцеловались на камеру и сказали, что улетают вместе отдыхать.

Анна назвала Николая и Лолиту – непотопляемыми звездами, которые всегда улыбаются и радуют поклонников.

«Несмотря на разницу в возрасте и в характерах, они похожи между собой отменным чувством юмора, большим трудолюбием и умением дружить. Можно сказать, что я перечислила идеальные составляющие для крепкого долгосрочного союза двух людей», – высказалась сваха.

Многие обсуждают их совместные публикации в медиа пространстве с огромным любопытством: «Неужели роман?». Ведь от этих двоих «сумасшедших» можно ожидать чего угодно!

«Я с большой симпатией отношусь к Николаю и Лолите, и очень бы хотела, чтобы они обрели, наконец, семейное счастье. Но что-то мне подсказывает, что на данном этапе жизни им просто хорошо друг с другом. Такая «дружба-флирт». Если немного углубиться в психологию, то мы увидим, что они закрывают дефициты друг друга. Не секрет, что у Лолиты продолжаются трудные времена: позади некрасивый развод, реабилитация после нашумевшей «голой» вечеринки, отмены концертов. Несмотря на имидж сильной женщины, такой легкий, искрометный и щедрый друг, как Басков, для нее сейчас, как глоток свежего воздуха! Уверена, что он окружил ее невероятной заботой, которую она не получала ни от одного из своих бывших мужей, а заботиться «с размахом» – это для Николая большое удовольствие», – поделилась Анна.

Сваха рассказала, какая женщина на самом деле могла бы привлечь певца.

«В типаже Баскова такие воздушные леди, а-ля «каблуки-локоны до пятой точки» и Лолита совсем не вписывается в его вкусовые предпочтения. Но времена меняются, люди взрослеют, мудреют, вкусы трансформируются и многие, казалось бы, обязательные условия для выбора партнера, становятся не так важны, как раньше. И кто знает, может это любовь? Лично я очень бы этого хотела, потому что эти двое уж точно заслуживают большого счастья!» – добавила Анна.

Полный материал о личной жизни Николая Баскова, скандалах и заработке можно прочитать здесь.