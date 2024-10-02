«Одного черного костюма недостаточно»: Григорию Лепсу предложили стиль со светлыми брюками и свитерами

Певец Григорий Лепс в последнее время часто становится объектом критики из-за небрежности в одежде. Поклонники утверждают, что 62-летний артист выглядит нелепо рядом с 18-летней невестой Авророй Кибой из-за мрачных пиджаков и мятых рубашек. В беседе с сайтом «Страсти» модный эксперт и модель мирового уровня Иван Балашов рассказал, как исполнителю хита «Я поднимаю руки» исправить ситуацию.

По его мнению, Лепсу следует дополнить мрачный гардероб яркими акцентами. Это позволит артисту выглядеть ярко, но при этом стильно и элегантно.

«Его гардероб нуждается в добавлении цветовых акцентов: одного черного костюма недостаточно. Я бы предложил дополнить его коллекцию брюками пастельных тонов и элегантными рубашками, которые можно сочетать со свитерами», - сказал Иван Балашов.

Он также уточнил, что Григорию Лепсу отлично подойдет стиль Old Money, чтобы сделать акцент на статус и элегантность.

«Этот стиль берет начало от королевских и хорошо обеспеченных семей. Люди, выбирающие стиль Old Money, не отдают предпочтение ярким принтам и заметным логотипам брендов. В мужском варианте это обычно строгие костюмы или элегантные свитера и рубашки в сочетании с брюками, подчеркивающие утонченность и статус», - пояснил Иван Балашов.

Ранее Григорий Лепс намекнул, что планирует детей с 18-летней невестой Авророй Кибой. Он заявил, что является отцом четверых детей и выразил уверенность, что будут еще.

Полное интервью Ивана Балашова о модельном бизнесе, экстремальных съемках и модных трендах читайте здесь