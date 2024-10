«Это останется в тайне»: Иван Балашов о карьере модели, съемках в морозильной камере и «Доме-2»

Улыбчивый рыжеволосый парень из Удмуртии Иван Балашов в свои 23 года уже является обладателем престижных наград в мире моды. В 2021 году он получил титул Best male model на премии Fashion New Year Awards, а в 2023 году победил в категории The top male model. Сейчас Иван путешествует по миру, может похвастаться контрактами с мировыми брендами и участием в известных телешоу, но так было не всегда. Его карьерный путь начался в 15 лет и ради эффектных кадров порой приходилось работать за символическую плату и часами мерзнуть на морозе.

В интервью сайту «Страсти» Иван Балашов раскрыл, как ему удалось покорить мировые подиумы, рассказал, с какой целью участвовал в реалити-шоу «Дом-2» и назвал самых модных российских артистов.

Также вы узнаете, как одеваться, чтобы выглядеть стильно в 2025 году.

Иван, расскажи, пожалуйста, для наших читателей, кто еще с тобой не знаком, чем ты занимаешься?

Сознательно стремясь к совершенствованию, я занимаюсь модельным бизнесом в качестве модели. Помимо этой деятельности, я также вовлечен в сферу блогерства. Стремлюсь к большей известности с целью стать высоко востребованной моделью в мировом масштабе.

Интересно узнать поподробнее, как ты попал в модельный бизнес?

Попадание в модельную индустрию было предопределено для меня благодаря тому, что моя мама работала в области моды, и мне часто приходилось заглядывать к ней на работу.

Это правда, что твоя карьера началась в 15 лет? Как в итоге тебе удалось дойти до мирового уровня?

Моя модельная карьера действительно началась в 15 лет, возможно даже раньше, после того как я потерял лишний вес, который со мной был с детства. Путь в мир моды казался недостижимым на первый взгляд, но спустя два года я решил попробовать себя в качестве модели.

Сложный был путь или все складывалось само собой благодаря удаче и везению?

Модельный бизнес крайне сложен, и включает постоянные трудности, отклонения, сравнения с другими и ментальные проблемы. Однако, если готов принять эти вызовы, в конечном итоге ждет вознаграждение, хотя удача также играет немаловажную роль в достижении успеха.

Расскажи о своей самой первой работе в качестве модели. Как это было? И сколько заработал, если не секрет?

На начальном этапе модельной карьеры заработок был символическим, так как надо было собрать портфолио, участвовать в бесконечных кастингах и надеяться на лучшее. Часто сталкивался с отказами из-за отсутствия опыта.

Гонорар варьируется от скромного вознаграждения до пятизначных сумм и зависит от бренда, с которым сотрудничает модель. Важную роль в переговорах играет букер (менеджер агентства, занимается организацией и продвижением моделей, помогает организовывать необходимые встречи и переговоры. Основная задача — поиск работы для моделей -прим. «Страсти»), и у каждой модели есть свой представитель в модельном агентстве.

Ты был на обложках известных журналов? Кто первым тебя заметил из мира большой моды?

Моя модельная карьера включает съемки для различных журналов, однако наиболее значимым было сотрудничество с Gerard Rancinan в Париже. Опыт работы над проектом ZASPORT для олимпийских игр в Азии также оказался важным моментом в моей карьере.

Какой был самый смелый образ для фотосессии?

Каждый проект, в котором я участвовал, был уникален. Будь то фотосессия в латексе или моменты, когда я был обнаженным, а элементами одежды служило настоящее мясо животных. Мы снимали в морозильной камере. Единственное, что могло немного согреть нас, это был маленький обогреватель, который помогал раз в 30 минут немного прогреться. Вспоминая этот опыт, понимаю, что он привил мне стойкость и уверенность в том, что нет ничего невозможного. Я готов на многое ради успешного проекта, отдавая свои силы на все 100%. Возможно, именно этот подход привлекает к сотрудничеству со мной.

Как была реакция у родителей на твой выбор профессии?

Я благодарен своим родителям за их бесконечную поддержку. Они всегда стояли и стоят на моей стороне. Они воспитали меня сильным, усердным и устойчивым к любым ситуациям. Главную роль в моей карьере играют мама и папа, потому что они всегда верили в меня.

В высокой моде суровые условия и большая конкуренция. Бывало ли у тебя такое, что другие модели строили козни? Какие вообще отношения между коллегами в модельном бизнесе? Например, женщины-модели даже подпиливают каблуки конкуренткам, или же это мифы профессии?

В мире моделей конкуренция огромна, и, конечно же, возможны интриги, однако ко мне всегда относились с позитивом. Мы любили проводить время вместе, так как обычно все модели проживают в одном месте, разделяя пространство парни с парнями и девочки с девочками. Я слышал истории о противостоянии между моделями из-за конкуренции, но верю, что подобных инцидентов можно избежать. Взаимная поддержка очень важна.

Иван, ты прекрасно выглядишь. Как ты поддерживаешь себя в форме? Придерживаешься каких-то диет?

Я придерживаюсь здорового образа жизни и регулярно занимаюсь спортом. Хотя иногда я устраиваю себе развлечения с друзьями, чтобы сохранить баланс. Я не сижу на диетах, но сосредоточен на умеренном потреблении калорий и регулярных тренировках.

Для меня спорт – это неотъемлемая часть жизни, важная для поддержания формы и здоровья. Занимаюсь в зале 4-5 раз в неделю, в зависимости от графика. Питаюсь с акцентом на поддержание тонуса мышц, отдаю предпочтение домашней приготовленной еде, так как сам увлекаюсь готовкой. Стараюсь избегать жиров, употребляя больше белка - примерно 200 граммов в день. Благодаря длительному соблюдению такого рациона, я не испытываю соблазна сладкому или вредной еде.

Если есть контракт с модельным агентством, можно ли экспериментировать с прическами, образом? Ты сейчас в чем-то ограничен?

Находясь на контракте как модель, любые изменения в моем внешнем виде должны согласовываться с менеджером, но обычно это не вызывает проблем. Стрижка или даже решение сделать татуировку - главное, чтобы мой образ не сильно отличался от первоначального вида, с которым я был представлен в агентстве.

Не знала, что моделям можно делать татуировки. У тебя есть?

Относительно татуировок — это распространенное явление среди моделей, включая меня, но важно, чтобы они были деликатными, поскольку это влияет на профессиональную деятельность.

Расскажи, пожалуйста, что собой представляет мужской макияж? С глазами что-нибудь делают (наращивают ли ресницы, делают подводку и так далее)? В обычной жизни подобные приемы используются или только для фотосессий?

Мой макияж обычно натуральный, демонстрируя лишь небольшие акценты, такие как выделение скул или глаз. Я никогда не использовал наращивание ресниц, однако для некоторых проектов приходится делать яркий макияж, сохраняя при этом мужественный образ. Иногда в фотосессиях даже не требуется макияж, если у модели кожа в идеальном состоянии. В повседневной жизни я ухаживаю за кожей с помощью увлажняющих кремов и масок, чтобы поддерживать ее в здоровом состоянии.