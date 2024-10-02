«Это останется в тайне»: Иван Балашов о карьере модели, съемках в морозильной камере и «Доме-2»
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Улыбчивый рыжеволосый парень из Удмуртии Иван Балашов в свои 23 года уже является обладателем престижных наград в мире моды. В 2021 году он получил титул Best male model на премии Fashion New Year Awards, а в 2023 году победил в категории The top male model. Сейчас Иван путешествует по миру, может похвастаться контрактами с мировыми брендами и участием в известных телешоу, но так было не всегда. Его карьерный путь начался в 15 лет и ради эффектных кадров порой приходилось работать за символическую плату и часами мерзнуть на морозе.
В интервью сайту «Страсти» Иван Балашов раскрыл, как ему удалось покорить мировые подиумы, рассказал, с какой целью участвовал в реалити-шоу «Дом-2» и назвал самых модных российских артистов.
Также вы узнаете, как одеваться, чтобы выглядеть стильно в 2025 году.
Иван, расскажи, пожалуйста, для наших читателей, кто еще с тобой не знаком, чем ты занимаешься?
Сознательно стремясь к совершенствованию, я занимаюсь модельным бизнесом в качестве модели. Помимо этой деятельности, я также вовлечен в сферу блогерства. Стремлюсь к большей известности с целью стать высоко востребованной моделью в мировом масштабе.
Интересно узнать поподробнее, как ты попал в модельный бизнес?
Попадание в модельную индустрию было предопределено для меня благодаря тому, что моя мама работала в области моды, и мне часто приходилось заглядывать к ней на работу.
Это правда, что твоя карьера началась в 15 лет? Как в итоге тебе удалось дойти до мирового уровня?
Моя модельная карьера действительно началась в 15 лет, возможно даже раньше, после того как я потерял лишний вес, который со мной был с детства. Путь в мир моды казался недостижимым на первый взгляд, но спустя два года я решил попробовать себя в качестве модели.
Сложный был путь или все складывалось само собой благодаря удаче и везению?
Модельный бизнес крайне сложен, и включает постоянные трудности, отклонения, сравнения с другими и ментальные проблемы. Однако, если готов принять эти вызовы, в конечном итоге ждет вознаграждение, хотя удача также играет немаловажную роль в достижении успеха.
Расскажи о своей самой первой работе в качестве модели. Как это было? И сколько заработал, если не секрет?
На начальном этапе модельной карьеры заработок был символическим, так как надо было собрать портфолио, участвовать в бесконечных кастингах и надеяться на лучшее. Часто сталкивался с отказами из-за отсутствия опыта.
Гонорар варьируется от скромного вознаграждения до пятизначных сумм и зависит от бренда, с которым сотрудничает модель. Важную роль в переговорах играет букер (менеджер агентства, занимается организацией и продвижением моделей, помогает организовывать необходимые встречи и переговоры. Основная задача — поиск работы для моделей -прим. «Страсти»), и у каждой модели есть свой представитель в модельном агентстве.
Ты был на обложках известных журналов? Кто первым тебя заметил из мира большой моды?
Моя модельная карьера включает съемки для различных журналов, однако наиболее значимым было сотрудничество с Gerard Rancinan в Париже. Опыт работы над проектом ZASPORT для олимпийских игр в Азии также оказался важным моментом в моей карьере.
Какой был самый смелый образ для фотосессии?
Каждый проект, в котором я участвовал, был уникален. Будь то фотосессия в латексе или моменты, когда я был обнаженным, а элементами одежды служило настоящее мясо животных. Мы снимали в морозильной камере. Единственное, что могло немного согреть нас, это был маленький обогреватель, который помогал раз в 30 минут немного прогреться. Вспоминая этот опыт, понимаю, что он привил мне стойкость и уверенность в том, что нет ничего невозможного. Я готов на многое ради успешного проекта, отдавая свои силы на все 100%. Возможно, именно этот подход привлекает к сотрудничеству со мной.
Как была реакция у родителей на твой выбор профессии?
Я благодарен своим родителям за их бесконечную поддержку. Они всегда стояли и стоят на моей стороне. Они воспитали меня сильным, усердным и устойчивым к любым ситуациям. Главную роль в моей карьере играют мама и папа, потому что они всегда верили в меня.
В высокой моде суровые условия и большая конкуренция. Бывало ли у тебя такое, что другие модели строили козни? Какие вообще отношения между коллегами в модельном бизнесе? Например, женщины-модели даже подпиливают каблуки конкуренткам, или же это мифы профессии?
В мире моделей конкуренция огромна, и, конечно же, возможны интриги, однако ко мне всегда относились с позитивом. Мы любили проводить время вместе, так как обычно все модели проживают в одном месте, разделяя пространство парни с парнями и девочки с девочками. Я слышал истории о противостоянии между моделями из-за конкуренции, но верю, что подобных инцидентов можно избежать. Взаимная поддержка очень важна.
Иван, ты прекрасно выглядишь. Как ты поддерживаешь себя в форме? Придерживаешься каких-то диет?
Я придерживаюсь здорового образа жизни и регулярно занимаюсь спортом. Хотя иногда я устраиваю себе развлечения с друзьями, чтобы сохранить баланс. Я не сижу на диетах, но сосредоточен на умеренном потреблении калорий и регулярных тренировках.
Для меня спорт – это неотъемлемая часть жизни, важная для поддержания формы и здоровья. Занимаюсь в зале 4-5 раз в неделю, в зависимости от графика. Питаюсь с акцентом на поддержание тонуса мышц, отдаю предпочтение домашней приготовленной еде, так как сам увлекаюсь готовкой. Стараюсь избегать жиров, употребляя больше белка - примерно 200 граммов в день. Благодаря длительному соблюдению такого рациона, я не испытываю соблазна сладкому или вредной еде.
Если есть контракт с модельным агентством, можно ли экспериментировать с прическами, образом? Ты сейчас в чем-то ограничен?
Находясь на контракте как модель, любые изменения в моем внешнем виде должны согласовываться с менеджером, но обычно это не вызывает проблем. Стрижка или даже решение сделать татуировку - главное, чтобы мой образ не сильно отличался от первоначального вида, с которым я был представлен в агентстве.
Не знала, что моделям можно делать татуировки. У тебя есть?
Относительно татуировок — это распространенное явление среди моделей, включая меня, но важно, чтобы они были деликатными, поскольку это влияет на профессиональную деятельность.
Расскажи, пожалуйста, что собой представляет мужской макияж? С глазами что-нибудь делают (наращивают ли ресницы, делают подводку и так далее)? В обычной жизни подобные приемы используются или только для фотосессий?
Мой макияж обычно натуральный, демонстрируя лишь небольшие акценты, такие как выделение скул или глаз. Я никогда не использовал наращивание ресниц, однако для некоторых проектов приходится делать яркий макияж, сохраняя при этом мужественный образ. Иногда в фотосессиях даже не требуется макияж, если у модели кожа в идеальном состоянии. В повседневной жизни я ухаживаю за кожей с помощью увлажняющих кремов и масок, чтобы поддерживать ее в здоровом состоянии.
Существует некий стереотип в обществе, что моделинг – это не мужское занятие. Сталкивался ли ты с хейтом в соцсетях? Как реагируешь на критику? Сейчас эти стереотипы постепенно стали уходить в прошлое, если сравнить пять лет назад и сейчас – что поменялось в восприятии людей?
Существуют предрассудки и представления о том, что мужское моделирование не столь распространено, однако как тогда можно объяснить успешную продажу мужской одежды и известных брендов, например, Calvin Klein? Модель, в первую очередь, продает товар для определенной целевой аудитории - мужчин или женщин. Без моделей не было бы такого многообразия новых брендов, которые ежегодно создают новые модные тенденции, вдохновляя и обогащая нашу жизнь разнообразием стилей.
Ты очень яркий молодой человек с необычной внешностью. Скажи, ты когда-нибудь сталкивался с буллингом? В школе, например.
Фактически я никогда не сталкивался с буллингом или, возможно, просто не обращал на него внимания. Благодаря своей силе и уверенности я всегда мог защитить себя, что помогало мне завоевывать уважение окружающих в любом учебном заведении – будь то школа или университет.
Как девушки относятся к твоей профессии? Как реагируют, когда видят твои фотографии?
Моя работа вызывает всеобщее восхищение, и я слышу только положительные отзывы от других. Говоря о фотографиях, некоторые проекты поражают удивительным исполнением, в то время как другие заставляют задуматься об искусстве его воплощения.
Если не секрет, у тебя сейчас есть девушка? Не ревнует? А к твоей красоте? Есть ли внутренняя конкуренция?
В настоящее время у меня есть поддерживающая меня девушка, которая спокойно относится к моей профессии и понимает мою необходимость уезжать в разные места. Между нами нет конкуренции, и я был рад ее решению присоединиться ко мне в занятиях спортом для поддержания здорового образа жизни.
В 2021 году ты был участником шоу «Дом-2» на телеканале «Ю». Зачем пошел туда? Какая была цель участия в проекте и получил ли ты в итоге то, что хотел?
Проект «Дом-2» стал для меня важным этапом в жизни и ценным опытом. Не могу утверждать, что я присоединился к нему ради поиска любви, скорее, меня интересовало понимание внутреннего устройства таких проектов. Если бы мне удалось найти свою вторую половину, это было бы замечательно. «Дом-2» мне понравился своей энергией, и это был ценный опыт.
Кастинг быстро прошел, большой конкурс? Сразу же пригласили?
Этот проект дал мне представление о том, как проходят профессиональные съемки на телевидении, и я безумно благодарен за этот опыт. Многочисленные желающие попасть на «Дом-2» проходят кастинги, которые помогают раскрыть человека и определить, подходит ли он для шоу.
Я помню, как меня пригласили на «Дом-2». Прежде я уже участвовал в различных телепередачах в качестве гостя или эксперта, поэтому предложение стало для меня неожиданным, но я решил попробовать.
Как покорить редакторов, чтобы попасть на шоу? Вдруг кто-то из наших читателей мечтает стать участником.
Если кто-то хочет попасть на «Дом-2», могу дать один совет: будьте самими собой, не стесняйтесь и не бойтесь. Тогда вы обязательно покорите редакторов и, возможно, попадете на реалити-шоу.
Ты провел на проекте чуть больше месяца. Что не нравилось больше всего? Были негативные моменты?
Обсуждая плюсы и минусы проекта, стоит отметить, что единственное, что могло быть не по душе - это коллектив участников. «Дом-2» не постановочное шоу, и если в доме происходит драма или конфликт, то это происходит на самом деле.
Какие у тебя сложились отношения с ведущими шоу Ксенией Бородиной и Ольгой Орловой? Как они взаимодействуют с участниками? Сейчас общаетесь?
Это останется в тайне из-за контракта о неразглашении.
На проекте у тебя был роман с Кристиной. Реальные ли пары на шоу? С Кристиной сейчас поддерживаете связь?
С Кристиной мы поддерживаем отношения по сей день и являемся близкими друзьями.
Если не секрет, на проекте есть какой-то распорядок дня, когда просыпаться, ложиться спать?
Распорядок дня был свободным. Иногда приезжали гости, устраивались конкурсы. В целом передача напомнила мне детский лагерь, где ты живешь, снимаешься и строишь дружеские и любовные отношения. Поскольку все участники постоянно видят друг друга, существуют определенные правила, например, необходимость поддерживать чистоту и убирать за собой после готовки.
Пока я находился на проекте, мы засыпали очень поздно, так как иногда нужно было доснимать материал. К этому я быстро приспособился.
Что-то для тебя неприемлемое было во время съемок?
Я довольно открытый человек и не имею комплексов, поэтому ничего неприемлемого для меня не было.
Иван, кроме всего прочего ты еще и отличный стилист. Как пришел к этому?
Мой стиль был сформирован благодаря жизни в Италии и Франции. Там я наблюдал как одеваются люди в повседневной жизни. Я уважаю классический стиль и иногда придерживаюсь так называемого стиля Old money.
Очень интересно узнать поподробнее, что за стиль Old Money?
Это прежде всего акцент на статус и элегантность человека. Этот стиль берет начало от королевских и хорошо обеспеченных семей. Люди, выбирающие стиль Old Money, не отдают предпочтение ярким принтам и заметным логотипам брендов. В мужском варианте это обычно строгие костюмы или элегантные свитера и рубашки в сочетании с брюками, подчеркивающие утонченность и статус.
Для лучшего понимания этого стиля стоит обратить внимание на такие виды спорта, как конный спорт или гольф.
А кто из известных людей одевается в стиле Old Money?
Девушки в стиле Old Money подчеркивают свою утонченность с помощью изысканных костюмов, которые одновременно сохраняют строгость и элегантность в одежде
Принцесса Диана, принцесса Кейт Миддлтон, актриса Кармен Монтеро. Яркими примерами среди мужчин в стиле Old Money можно назвать актеров Леонардо Ди Каприо и Микеле Морроне.
Что будет модно в 2025 году? Какие главные тренды в одежде? Посоветуй нашим читателям, что обязательно надо иметь в гардеробе, чтобы выглядеть стильно?
Главное – найти себе комфортный образ. Я предпочитаю брюки и рубашки, но иногда экспериментирую с уличным стилем, который называют Opium.
Что за стиль такой? Расскажи, пожалуйста, чтобы читатели понимали.
Стиль Opium - это предпочтение темных оттенков, часто полностью черного цвета. Этот современный тренд вдохновлен рок- и панк-культурой с мрачными элементами. Образ собирается с использованием различных аксессуаров, таких как кольца и цепочки. Стиль Opium сочетает в себе элементы прошлого и направлен в будущее.
Поклонники этого стиля часто носят ремни с шипами, широкие черные брюки с цепочками, а также облегающие черные трикотажные свитера и худи с перевернутыми крестами.
Очень смело, не каждый решится. А кто из известных личностей одевается в стиле Opium?
Например, американские рэперы Playboi Carti, Ken Carson и Destroy Lonely.
Кто, по твоему мнению, из российских звезд мужчин и женщин стильно одевается?
В числе самых стильных России для меня выделяются Клава Кока и Юля Гаврилина, а среди мужчин, возможно, Дава (блогер Давид Манукян -прим. «Страсти»), хотя точно не уверен.
А кто из наших звезд, наоборот, как ни старается, выглядит смешно и нелепо даже в тяжелом люксе? В чем их ошибка?
Стиль Филиппа Киркорова и Григория Лепса просто не мой.
Какой стиль подойдет 62-летнему Лепсу? Как ему выглядеть стильно и при этом соответствовать возрасту?
Лепсу больше всего подошел бы стиль Old Money. Его гардероб нуждается в добавлении цветовых акцентов: одного черного костюма недостаточно. Я бы предложил дополнить его коллекцию брюками пастельных тонов и элегантными рубашками, которые можно сочетать со свитерами.
А 57-летнему Филиппу Киркорову? Он как раз слишком яркий, иногда даже чрезмерно.
Киркорову сложнее что-то рекомендовать, так как его стиль постоянно меняется и трудно определить, какой именно он сейчас носит. Я бы предложил рассортировать его гардероб по различным стилям, чтобы избежать путаницы. Хотя мои предпочтения остаются за стилем Old Money, я бы порекомендовал его также и Филиппу Киркорову.
Что касается их возраста, они могут делать со своим гардеробом все, что им угодно. Эти люди достигли такого уровня, где могут свободно составлять образы по своему настроению и вкусу.
Иван, ты уже несколько лет живешь в США. Расскажи, что происходит сейчас с твоей карьерой? И как ты видишь ее дальнейшее развитие?
Моя карьера в США развивается, однако я стремлюсь к более быстрому темпу роста. В будущем планирую работать больше в Европе и Азии, чтобы накопить больше опыта и стать более востребованным моделью по всему миру.
Ты еще и популярный блогер. В соцсетях у тебя более 130 тысяч подписчиков. Расскажи, кто твоя основная аудитория?
Моя целевая аудитория - люди от 16 лет и старше. Я создаю развлекательный контент в социальных сетях, чтобы радовать зрителей и предоставлять им отдых после тяжелого рабочего дня.
Кем ты видишь себя через 10 лет?
Моя мечта - стать успешной моделью, а также заняться актерским искусством, сняться в проектах Netflix и построить собственный дом для семьи.
Наш сайт называется «Страсти», а что страсть для тебя?
Страсть — это работа, в которую ты готов погрузиться полностью, не оставляя ни единого шанса унынию, и давать себе только наращивающийся запал к достижению большего.