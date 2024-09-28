«Будут еще»: 62-летний Григорий Лепс намекнул, что хочет детей от 18-летней невесты

Певец Григорий Лепс в свои 62 года продолжает удивлять поклонников подробностями личной жизни. Он намекнул, что планирует детей с 18-летней невестой Авророй Кибой.

«Сейчас у меня четверо детей. Будут еще. Это точно. Обязательно будут»,- сказал Григорий в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Напомним, Аврора Киба и Григорий Лепс начали появляться вместе на публике несколько месяцев назад. Девушка, которая в 2024 году только закончила школу, намекала, что певец сделал ей предложение.

Продюсер Сергей Дворцов выразил уверенность, что Григорий Лепс на грани расставания с 18-летней возлюбленной. Максимум, по его мнению, этот союз продержится год, так как «не все великолепно там».