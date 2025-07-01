Нужна ли Яне Рудковской подтяжка лица по совету Мамаевой: мнение хирурга

Блогер Алана Мамаева недавно высказалась о внешности Анастасии Волочковой и Яны Рудковской. Она посоветовала им обратиться к пластическому хирургу и сделать подтяжку лица. Ранее врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о качестве кожи балерины, а теперь поделилась мнением о внешности знаменитого продюсера Рудковской. Стоит ли ей обратиться к специалисту?