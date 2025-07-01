«Она находится в зоне риска»: экстремально похудевшую Решетову предупредили об опасности

Как призналась сама Анастасия в соцсетях, путь к ее фигуре не был простым. В прошлом — детокс-ретриты с голоданием на 800 ккал в день. Сейчас рацион стал более «щадящим» — около 1500–2000 ккал, плюс интервальное голодание (она пропускает ужин и ест только в течение 8 часов в сутки). Также она открыто говорила об использовании «Оземпика» — препарата на основе семаглутида, подавляющего аппетит. Он помог справиться с неконтролируемыми приступами голода, но, по ее словам, вызывал сильные побочные эффекты: тошноту, слабость, упадок сил.