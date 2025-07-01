«Она находится в зоне риска»: экстремально похудевшую Решетову предупредили об опасности
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Модель, блогер и экс-возлюбленная рэпера Тимати Анастасия Решетова недавно вышла в свет и потрясла поклонников похудевшим видом. До этого она делилась снимками, на которых позировала с экстремально худыми ногами. Некоторые фанаты волнуются, нет ли у девушки анорексии? Врач-диетолог, нутрициолог и специалист Anti-Age Кристина Пришвина в беседе с сайтом «Страсти» высказалась о фигуре звезды.
Специалист отметила, что вес Анастасии в районе 56–58 кг при росте около 179 см — это индекс массы тела около 17,5–18,0. А это уже за границей нормы. ИМТ ниже 18,5 — это не просто стройность, а уже сигнал организма, что ему что-то не хватает.
«До сих пор есть мнение, что чем меньше цифра на весах — тем лучше. При таком ИМТ тело начинает страдать. От недостатка питательных веществ замедляется обмен веществ, снижается гормональная активность, кости становятся хрупкими, а сердце — уязвимым. Когда вес уходит слишком быстро или держится ниже нормы слишком долго, организм начинает «есть» сам себя — теряются мышцы, нарушается работа внутренних органов. Страдает ЖКТ, появляется слабость, а у женщин нередко пропадают менструации. Да, внешне можно выглядеть «тонко», но внутри — организм на грани»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Как призналась сама Анастасия в соцсетях, путь к ее фигуре не был простым. В прошлом — детокс-ретриты с голоданием на 800 ккал в день. Сейчас рацион стал более «щадящим» — около 1500–2000 ккал, плюс интервальное голодание (она пропускает ужин и ест только в течение 8 часов в сутки). Также она открыто говорила об использовании «Оземпика» — препарата на основе семаглутида, подавляющего аппетит. Он помог справиться с неконтролируемыми приступами голода, но, по ее словам, вызывал сильные побочные эффекты: тошноту, слабость, упадок сил.
«Еще в Сети неоднократно всплывали данные о физических тренировках Анастасии. Они не только регулярные, но и очень энергозатратные. При потреблении всего 800 ккал в день с такими нагрузками можно нанести серьезный вред организму. Недостаток калия, натрия, магния приводят к нарушению сердечного ритма, появляется головокружение, судороги. Печень и почки перестают справляться с нагрузкой. Уменьшается уровень эстрогенов — кости становятся хрупкими, волосы редеют, настроение — нестабильное»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Нутрициолог отметила и проблему другого характера. Можно очень быстро из «просто диеты» перейти в серьезное расстройство пищевого поведения.
«Также в сети часто Анастасию часто обвиняют в анорексии. Такого диагноза я конечно же не поставила. Но есть причины для волнения: ИМТ ниже нормы, строгие ограничения, использование препаратов для подавления аппетита, длительное голодание. Всё это говорит о высокой вероятности РПП — расстройства пищевого поведения. Это не означает, что Анастасия больна. Но она точно находится в “зоне риска”»,
Кристина Пришвина
Врач-диетолог, нутрициолог, репродуктолог, гинеколог-эндокринолог, специалист Anti-Age гинекологии, врач УЗИ
Эксперт подчеркнула, что Анастасия, конечно, привлекает внимание своей точеной фигурой. Но главное, это не истязать свое тело, а его беречь. По словам Пришвиной, красота не в цифрах на весах, а в сиянии глаз, сияющей кожи, энергии, легкости и внутренней гармонии.
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