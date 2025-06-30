«Заметные брыли, обвисание кожи»: нужно ли Волочковой обратиться к пластическому хирургу
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Недавно блогерша Алана Мамаева посоветовала Анастасии Волочковой обратиться к пластическому хирургу. Но балерина в ответ послала девушку к психиатру и дала понять, что та ей просто завидует. Врач-косметолог и пластический хирург Зухра Балакеримова в беседе с сайтом «Страсти» оценила внешность Волочковой и высказала свое мнение, нужно ли артистке обращаться к хирургу.
«Каждый человек понимает: если он обратится к пластическому хирургу – например, для подтяжки лица, то его лицо заметно поменяется в ту или иную сторону. Поэтому, понятно, многие пытаются отстрочить этот момент, когда он окажется на операционном столе. Возможно, именно этим объясняется, почему Анастасия Волочкова пока отказывается от похода к хирургу»,
Зухра Балакеримова
Врач-косметолог и пластический хирург
По мнению эксперта, этот момент для Волочковой все-таки пришел.
«Ей действительно следовало бы обратиться к специалисту. Хотя у нее очень хорошая фактура, но данные момент появились довольно заметные брыли, обвисание кожи – а это сразу прибавляет возраст, даже несмотря на уникальную гибкость Анастасии, ее стройную фигуру и знаменитые шпагаты»,
Зухра Балакеримова
Врач-косметолог и пластический хирург
Врач перечислила несколько методов подтяжки лица:
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Круговая подтяжка (фейслифтинг) - классический способ, при котором разрезы делают под волосами в височной зоне, перед и за ушными раковинами. Период восстановления более длительный, чем при других методах.
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Эндоскопическая подтяжка. Менее травматичная операция, потому что подтяжку выполняют с помощью эндоскопа через небольшой прокол в височной зоне. Эндоскоп — это кабель, на конце которого находится небольшая камера. Метод отличается коротким периодом реабилитации, но обычно его применяют только при небольшом провисании тканей.
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СМАС-лифтинг. Самый современный метод подтяжки лица. В отличие от фейслифтинга подтягивается не только кожа, но и ее каркас — мышечно-апоневротический слой (СМАС). Благодаря этому можно избежать эффекта излишней натянутости кожи. Операция малотравматичная, и пациенты после нее быстро восстанавливаются.
«Какой именно метод выбрать, определит пластический хирург на консультации. Это зависит от состояния кожи лица пациента, особенностей его здоровья и от других факторов. Единственное, что ей нужно найти хорошего хирурга, чтобы результат был филигранным»,
Зухра Балакеримова
Врач-косметолог и пластический хирург