«Заметные брыли, обвисание кожи»: нужно ли Волочковой обратиться к пластическому хирургу

«Каждый человек понимает: если он обратится к пластическому хирургу – например, для подтяжки лица, то его лицо заметно поменяется в ту или иную сторону. Поэтому, понятно, многие пытаются отстрочить этот момент, когда он окажется на операционном столе. Возможно, именно этим объясняется, почему Анастасия Волочкова пока отказывается от похода к хирургу»,