«Не бывает»: хирург прокомментировал слова Рудовой о том, что ее грудь стала больше без операций
Хирург Зимин считает, что актриса Наталья Рудова скрывает пластику груди.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин прокомментировал слова актрисы Натальи Рудовой о том, что она не прибегала к помощи врачей, чтобы изменить размер груди. В беседе с порталом «Страсти» специалист почти с полной уверенностью отметил, что хирургическое вмешательство было.
Напомним, что недавно поклонники обратили внимание на изменившиеся формы звезды «Универа». Многие написали Наталье, что ее грудь стала больше и призвали признаться в пластике. Звезда ответила, что на самом деле она просто поправилась. Известный пластический хирург Дмитрий Зимин оценил: была ли маммопластика или дело действительно в естественных изменениях внешности.
«У меня как у пластического хирурга вопросов нет. Грудь однозначно сделана, причем сделана довольно неплохо, все смотрится гармонично. По чашке сейчас у актрисы — не меньше, чем С, охват грудной клетки — где-то 70-75. Я вижу равномерную наполняемость склонов, у естественной молочной железы так не бывает. Объем импланта стоит немаленький, хотя для межгрудного расстояния, в данном случае это реально».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Ранее пластический хирург Дмитрий Зимин высказался о внешности певицы Татьяны Овсиенко. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» объяснил, к каким операциям и процедурам на лице прибегала 57-летняя артистка.