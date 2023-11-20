«Не бывает»: хирург прокомментировал слова Рудовой о том, что ее грудь стала больше без операций

«У меня как у пластического хирурга вопросов нет. Грудь однозначно сделана, причем сделана довольно неплохо, все смотрится гармонично. По чашке сейчас у актрисы — не меньше, чем С, охват грудной клетки — где-то 70-75. Я вижу равномерную наполняемость склонов, у естественной молочной железы так не бывает. Объем импланта стоит немаленький, хотя для межгрудного расстояния, в данном случае это реально».