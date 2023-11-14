Наталья Рудова ответила подписчикам, которые заподозрили ее в пластике, об этом сообщает PeopleTalk.

Накануне один из поклонников актрисы Натальи Рудовой заподозрил ее в пластике груди. Знаменитость опубликовала вопрос о пластической операции в своих соцсетях.

«Немного увеличили размер груди, зачем говорите, что не делали операции?» — задал вопрос подписчик.

Однако Рудова заявила, что не прибегала к услугам хирургов, а лишь прибавила в весе.

«За тем, что я поправляюсь, и поправляется все. А с тем, что у меня красивая и идеальная грудь от природы, вам придется смириться», — ответила она.

При этом звезда придерживается строгой диеты. Так она отказалась от хлеба, заменив его на гречневые хлебцы. Кроме того, Рудова не ест молочные продукты и красное мясо.

Ранее мы писали о том, что хирургу Тимуру Хайдарову удалось договориться с 12 недовольными пациентками. По словам специалиста, пострадавшим будут проводиться новые операции, кому-то выплатят денежную компенсацию.