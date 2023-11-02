«Коррекции у нее выполнены»: хирург раскрыл, почему Татьяна Овсиенко не меняется с годами

«Не могу не отметить нижнюю блефаропластику, которая проведена на высоте: заметны такие девчачьи мышечные валики под ресничками – это признак молодости, который специалистами создается искусственно. Фейслифтинг, то есть коррекция нижней трети лица и шеи выполнены 100%, потому что заметна разница между фотографиями – такая типичная картина “до” и “после”, и это значит, что операция была сделана. Нижняя треть лица отлично выглядит после вмешательства: помолодевшая шея, правильный, ровный, четкий контур нижней челюсти, хорошие объемные щечки».