«Коррекции у нее выполнены»: хирург раскрыл, почему Татьяна Овсиенко не меняется с годами
Пластический хирург Зимин считает, что Овсиенко сделала много операций на лице.
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Пластический хирург Дмитрий Зимин высказался о внешности певицы Татьяны Овсиенко. Эксперт в эксклюзивном комментарии порталу «Страсти» объяснил, к каким операциям и процедурам на лице прибегала 57-летняя артистка.
Для начала специалист отметил, что у исполнительницы всегда были очень миловидные и правильные черты лица. Но возраст, видимо, взял свое, немного изменился образ жизни и прибавился вес. Все это сказалось на внешности знаменитости.
«Все это выразилось в пастозности, другими словами склонности к отекам. Но на сегодняшний момент Татьяна выглядит хорошо. И я могу со 150%-ной уверенностью сказать, что все необходимые коррекции у неё выполнены».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Эксперт отметил, что в области верхнего и нижнего века оперативные вмешательства были сделаны давно, так как на более ранних фотографиях, где отчетливо видно пастозность и наметившиеся брыли, глаза выглядят хорошо.
«Не могу не отметить нижнюю блефаропластику, которая проведена на высоте: заметны такие девчачьи мышечные валики под ресничками – это признак молодости, который специалистами создается искусственно. Фейслифтинг, то есть коррекция нижней трети лица и шеи выполнены 100%, потому что заметна разница между фотографиями – такая типичная картина “до” и “после”, и это значит, что операция была сделана. Нижняя треть лица отлично выглядит после вмешательства: помолодевшая шея, правильный, ровный, четкий контур нижней челюсти, хорошие объемные щечки».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
Дмитрий Зимин признался, что восхищается людьми, которые понимают, зачем они прибегают к пластике и правильно используют возможности современной пластической хирургии.
«На мой взгляд, результаты эти вполне удовлетворительные, хотя есть некоторые нюансы, которые у меня вызывают вопросы о склонности к отекам, но возможно это возрастное явление. Из пожеланий: только поддерживать эти результаты омоложения – для этого дружить с правильным косметологом».
Дмитрий Зимин
Пластический хирург
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