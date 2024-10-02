«Избежать путаницы»: модный эксперт назвал самых стильных артистов в РФ и дал совет Филиппу Киркорову

Говоря о звездах, которым следовало бы кардинально сменить гардероб, Балашов выделил 57-летнего Филиппа Киркорова. При этом эксперт отметил, что исполнителю хита «Цвет настроения синий» сложно давать советы, так как его стиль постоянно меняется.

«Филиппу Киркорову сложно что-то рекомендовать, так как его стиль постоянно меняется и трудно определить, какой именно он сейчас носит. Я бы предложил рассортировать его гардероб по различным стилям, чтобы избежать путаницы», - отметил модный эксперт.

Он также рекомендовал Киркорову присмотреться к стилю Old Money, сочетающем в себе элегантность и статусность. Для лучшего понимания этого стиля Иван привел в пример такие виды спорта, как конный спорт или гольф. Среди звезд мирового уровня так одевается, в частности, Леонардо Ди Каприо.

При этом Иван Балашов подчеркнул, что артисты уровня Филиппа Киркорова могут делать со своим гардеробом все, что угодно.

«Эти люди достигли такого уровня, где могут свободно составлять образы по своему настроению и вкусу», - заключил эксперт.

Ранее Иван Балашов рассказал, что 62-летнему Григорию Лепсу следует дополнить мрачный гардероб яркими акцентами. Это позволит артисту выглядеть ярко, но при этом стильно и элегантно.

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