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Государственная Дума в третьем (окончательном) чтении приняла закон, который запрещает при регистрации ребенка использовать некоторые имена, передает «РИА Новости». Законопроект был внесен ровно год назад в связи с тем, что родители все чаще пытаются соригинальничать, когда речь идет о том, как назвать наследника.

Так, среди самых необычных имен можно встретить: Николай-Никита-Нил, Христамрирадос, Дельфин, Ярослав-Лютобор, Лука-Счастье Саммерсет Оушен (имена для мальчиков), Принцесса Даниэлла, Океана, Заря-Заряница, Апрель (имена для девочек). Большой резонанс получила история с мальчиком, которого родители хотели назвать БОЧ рВФ 260602.

Законодатели решили защитить интересы маленьких граждан, которым с такими именами придется ходить в детский садик и школу, и оградить их от насмешек других детей, дав ЗАГСу законное основание отказывать в регистрации имени ребенка.

Принятый закон вносит поправки в Семейный кодекс, согласно которым при выборе имени ребенка не допускается использование цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков (за исключением дефиса), а также бранных слов, указаний на ранги, должности и титулы.

Документ устанавливает, что фамилия ребенка определяется фамилией родителей, также законодательно разрешает давать детям фамилию отца, матери или двойную фамилию. Последовательность фамилий отца и матери при образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер изменять нельзя.

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