Недавно пользователи Сети очень удивились, найдя на просторах Интернета блог молодой гимнастки. Дело в том, что 17-летняя Юлия Востругина из Новомосковска очень похожа на известную олимпийскую чемпионку. Как оказалось, Алина — кумир Юлии. И они даже встречались.

С пяти лет Востругина занималась гимнастикой. Когда девочке было семь лет, то на соревнованиях она увидела Алину Кабаеву и подошла к ней. «А ты правда Алина Кабаева?» Чемпионка засмеялась в ответ и обняла девочку. Однако карьера Юлии сложилась не так успешно, как у Кабаевой. Она не смогла попасть к знаменитому тренеру Ирине Винер.

Публикация от Юлия Востругина (@juliavostrugina)Ноя 14 2016 в 5:19 PST

«Надо выучить то упражнение с обручем, которое стало роковым для Кабаевой на Олимпиаде-2000, и выступить с ним перед Ириной Винер. Я даже попала на сборы, где проходил смотр в национальную команду. Но, к сожалению, у других тренеров, а не у Ирины Александровны. "Все очень хорошо, но мы тебя взять не можем", – такой был вердикт. Я расстроилась, потому что так и не узнала причину — ведь по технике у меня все гладко», — цитирует молодую спортсменку «Стархит».

Но Юлия не отчаялась. Сейчас она ведет блог на Youtube, где показывает сложные упражнения, чтобы научить других девочек. В ее репертуаре есть и номера из выступлений Алины Кабаевой.

Фото: instagram.com