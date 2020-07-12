Адвокат Пелагеи опроверг информацию, что певица не разрешает Телегину видеться с дочерью

«Это ложное заявление. Никогда не было запрета, его и сейчас нет. Пелагея хочет, чтобы дочка общалась с папой. Адвокат слукавил, опустив одну деталь - Телегин вдруг захотел приехать к дочери, когда получил иск на алименты. Это был конец мая, самоизоляция. А до этого не желал, не проявлял интереса с 25 января. Пелагея знает, что Иван не соблюдал режим, и опасалась вируса. Но она предложила пообщаться с дочкой по фейстайм, однако папа просто пропал», - заявил защитник певицы Филипп Рябченко в интервью «Комсомольской правде».

Также адвокат рассказал, что общего ребенка пары, якобы, полностью содержит Пелагея, а отец малышки видится с дочерью не так часто: «У нас есть на руках факты, подтверждающие то, что все это время дочку полностью содержит Пелагея, без участия отца. За весь год Телегин встречался с Таисией несколько раз, коротко, всегда приезжал с третьими лицами, чтобы сфотографировать встречу».

Пелагея и Иван Телегин поженились в 2016 году. Через год у пары родилась дочь Таисия. В мае 2020 года певица подала в суд иск о расторжении брака. Исполнительница утверждала, что они с хоккеистом решили разойтись мирно без привлечения третьих лиц, но уже летом конфликт между супругами накалился. Причиной стал раздел имущества и сумма алиментов, которую Телегин должен будет платить супруге на содержание маленькой дочери. Из-за нерешённых финансовых вопросов развод до сих пор не состоялся.