Юлия Высоцкая похвасталась шикарным подарком от Андрея Кончаловского

Эта пара вместе почти двадцать лет, поклонники отмечают, что они даже стали похожи друг на друга, и до сих пор в их отношениях царит романтика. Сегодня Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с первым днем весны. Видимо, он заранее ознакомился с прогнозом погоды на март, потому что остастливил жену шубой. Актриса поблагодарила его в Instagram: по всему видно, что сюрприз ей очень понравился.