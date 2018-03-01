Юлия Высоцкая похвасталась шикарным подарком от Андрея Кончаловского
Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поблагодарила мужа и обнародовала его нежное прозвище.
Эта пара вместе почти двадцать лет, поклонники отмечают, что они даже стали похожи друг на друга, и до сих пор в их отношениях царит романтика. Сегодня Андрей Кончаловский поздравил Юлию Высоцкую с первым днем весны. Видимо, он заранее ознакомился с прогнозом погоды на март, потому что остастливил жену шубой. Актриса поблагодарила его в Instagram: по всему видно, что сюрприз ей очень понравился.
А что хотели бы вы получить в подарок от любимого мужчины на 8 Марта?
Фото: Instagram
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