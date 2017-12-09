Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая проводят каникулы в Италии.

На этой неделе Андрей Кончаловский с супругой отправились в Италию. Даже у бывалой путешественницы Юлии Высоцкой захватывает дух от открывающихся взору видов.

«Аaaaaaaaaaaaaaaa», — прокомментировала она видеоролик в своем блоге, найдя слова лишь для хештегов: «#остановись #явернусь #ждименя #myonly #venezia #mytuesday #дайтееще».