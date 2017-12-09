Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая проводят каникулы в Италии.

На этой неделе Андрей Кончаловский с супругой отправились в Италию. Даже у бывалой путешественницы Юлии Высоцкой захватывает дух от открывающихся взору видов.

«Аaaaaaaaaaaaaaaa», — прокомментировала она видеоролик в своем блоге, найдя слова лишь для хештегов: «#остановись #явернусь #ждименя #myonly #venezia #mytuesday #дайтееще».

«Как романтично! И красиво как!!!», «Как здорово! Гранд канал! И так малолюдно в Венеции. И елка», «Юля, влюбляете в Италию», «Юля! сюжет , достойный Кончаловского!! Вы- прекрасный режиссер: и нстроение и драйв... пахнуло венецианской сыростью))))», «Какие Вы замечательные! Всегда очень приятно смотреть Ваши видео и фото», «Восхищаюсь Вашей парой-Вы гармония!», «Очень красиво! Вы замечательные!!! Не зря говорят, в счастливых парах супруги становятся похожими», «Счастье быть женой и любимой женщиной такого великого человека!!! Живите долго и счастливо», — восхищены подписчики.

Фото: instagram