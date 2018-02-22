«Жена своего мужа»: Юлия Высоцкая стала похожа на Андрея Кончаловского

«Всегда элегантная и безупречна», «Шляпа меняет женщину», «Боже!!!! До чего же красиво!!!», «Просто девочка ВЕСНА! Всегда милая, позитивная», «Словно Грейс Келли вернулась», — восхищены фолловеры.

«Ой! Юленька! Вы на этом фото на мужа похожи», «Вы на супруга похожи», «Я все не решалась написать! Тоже считаю, что на супруга стали походить», «А почему бы и нет. Она жена своего мужа!!!», «Юля, Вы тут очень похожи на своего супруга! Незря говорят, что муж и жена со временем становятся схожи внешне», «Очень напоминает своего мужа!!!!», «Простите меня... но когда рядом муж-дед, то и жена стареет быстро ((( или фото неудачное... как жаль, когда красивые женщины так быстро увядают (((», «Да...все становятся похожими с мужьяии», «Вы очень, очень похожи с Вашим мужем!», «Похожа на супруга», «И я заметила, что похожи)))) значит, подходят друг другу идеально, идеальная пара!!!», — обсуждают самые внимательные.

А как считаете вы?

Фото: instagram