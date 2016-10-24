«Мы не были настоящей семьей»: Юлия Савичева рассказала об отношениях с мужем после пережитой трагедии
Юлия Савичева немало удивила поклонников, пропав со сцены практически на пике своей популярности. Долгое время о певице ничего не было слышно, а редкие комментарии ее продюсера Максима Фадеева еще больше запутывали фанатов. В августе этого года стало известно, что Юлия долгое время жила с супругом Александром Аршиновым в Португалии, где стала мамой чудесной девочки, которую назвали Анной.
Спустя некоторое время певица вернулась в Москву и впервые рассказала о трагедии, которую пережила. Как выяснилось, несколько лет назад Юлия потеряла ребенка на маленьком сроке беременности. На днях в печать вышел новый номер журнала «Коллекция Караван историй», для которого артистка поделилась тем, как пережила случившееся.
Юлия призналась, что после возвращения домой (а выкидыш случился во время ее гастролей) было очень тяжело сохранить отношения с мужем: «Когда вернулась домой, в Москву, мы с мужем были надломлены, но не стали замыкаться в себе. Постоянно разговаривали, оба плакали, пытаясь смириться с общим горем. Чтобы в тяжелой ситуации сохранить семью, надо говорить обо всем, ничего нельзя держать внутри. Хотите биться головой об стену — бейтесь! Главное вместе».
Пара прислушалась к советам врача, наблюдавшего певицу, и приняла решение сменить обстановку. Поэтому супруги отправились в Португалию, где Юлия полностью смогла отвлечься от мира шоу-бизнеса и посвятить себя семье: «Оба поняли, что на самом деле не знали друг друга и не были настоящей семьей. Мы по-новому чувствовали и узнавали: он — меня, а я — его. Начали говорить о том, что не устраивает друг в друге и почему, даже ссорились. В общем, заново строили наши отношения».
Попытка отпустить ситуацию, отвлечься помогла Юлии и ее супругу. Через некоторое время тест на беременность показал заветные две полосочки. Артистка вспоминает, как расплакалась в клинике, получив результаты анализа крови, подтвердившие беременность: «В больнице раскрываю конверт с анализами, подтверждающими беременность, и начинаю рыдать. Все в шоке, персонал не понимает, что происходит. Спрашивают Сашу: «Она не хочет ребенка?» Он сквозь слезы объясняет, как долго мы этого ждали и что я плачу просто от счастья».
Фото: instagram