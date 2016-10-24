Певица сделала откровенное признание.

Юлия Савичева немало удивила поклонников, пропав со сцены практически на пике своей популярности. Долгое время о певице ничего не было слышно, а редкие комментарии ее продюсера Максима Фадеева еще больше запутывали фанатов. В августе этого года стало известно, что Юлия долгое время жила с супругом Александром Аршиновым в Португалии, где стала мамой чудесной девочки, которую назвали Анной. Спустя некоторое время певица вернулась в Москву и впервые рассказала о трагедии, которую пережила. Как выяснилось, несколько лет назад Юлия потеряла ребенка на маленьком сроке беременности. На днях в печать вышел новый номер журнала «Коллекция Караван историй», для которого артистка поделилась тем, как пережила случившееся.

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Окт 24 2016 в 12:32 PDT

Юлия призналась, что после возвращения домой (а выкидыш случился во время ее гастролей) было очень тяжело сохранить отношения с мужем: «Когда вернулась домой, в Москву, мы с мужем были надломлены, но не стали замыкаться в себе. Постоянно разговаривали, оба плакали, пытаясь смириться с общим горем. Чтобы в тяжелой ситуации сохранить семью, надо говорить обо всем, ничего нельзя держать внутри. Хотите биться головой об стену — бейтесь! Главное вместе». Пара прислушалась к советам врача, наблюдавшего певицу, и приняла решение сменить обстановку. Поэтому супруги отправились в Португалию, где Юлия полностью смогла отвлечься от мира шоу-бизнеса и посвятить себя семье: «Оба поняли, что на самом деле не знали друг друга и не были настоящей семьей. Мы по-новому чувствовали и узнавали: он — меня, а я — его. Начали говорить о том, что не устраивает друг в друге и почему, даже ссорились. В общем, заново строили наши отношения».

Публикация от Юлия Савичева (@yuliasavicheva) Ноя 30 2017 в 9:55 PST