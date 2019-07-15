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Юлия Савичева впервые показала дочь в день ее двухлетия

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Юлия Савичева

Фото: Instagram
Аня отметила день рождения 14 июля.

Юлия Савичева стала мамой два года назад. Долгое время у певицы были проблемы со здоровьем – она потеряла первого не родившегося малыша. Поэтому всю вторую беременность и первое время после рождения дочери Анны она оберегала личную жизнь и девочку никому не показывала.

Но во второй день рождения дочери Юлия поделилась с подписчиками праздничной фотографией, на которой держит на руках малышку. И на матери, и на ребенке надеты цветные колпачки. Правда, лица девочки по-прежнему не видно.

Юлия Савичева с дочкой Аней

Фото: Instagram

«Два года назад ты появилась на свет и наша жизнь изменилась навсегда! Музыка наполнилась новыми красками, слова - смыслами, а каждый новый день - радостью и благодарностью. Спасибо тебе за то, что дала нам все это. Спасибо родным и близким за терпение и помощь - без всех вас было бы очень тяжело.

С днем рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива, а большего для нас и не нужно! Ты ещё маленькая, но когда-нибудь ты прочтешь наши поздравления и поздравления совершенно незнакомых тебе людей, и, надеюсь, тебе будет очень приятно. Мы тебя очень любим. Твои мама и папа», - поздравила певица дочь (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Кстати, о том, что Юлия стала мамой первым рассказал Максим Фадеев.

«Мамина вишенка»,

«Поздравляю это самый золотой возраст у детей наслаждайтесь. Потом будет что вспомнить. Здоровья, счастья, удачи и верных друзей»,

«С Днем рождения Анечку, с Праздником родителей! Крепкого здоровья и искренних улыбок!», «Анечка, будь счастлива!!!», - написали поклонники Юлии.

Напомним, Юлия Савичева вышла замуж за музыканта Александра Аршинова в октябре 2014 года. В отношениях они состоят уже 15 лет.

Текст: Галина Нежнева

Фото и видео: Instagram

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