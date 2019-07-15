Юлия Савичева впервые показала дочь в день ее двухлетия

«Два года назад ты появилась на свет и наша жизнь изменилась навсегда! Музыка наполнилась новыми красками, слова - смыслами, а каждый новый день - радостью и благодарностью. Спасибо тебе за то, что дала нам все это. Спасибо родным и близким за терпение и помощь - без всех вас было бы очень тяжело.

С днем рождения, моя сладость! Будь здорова и счастлива, а большего для нас и не нужно! Ты ещё маленькая, но когда-нибудь ты прочтешь наши поздравления и поздравления совершенно незнакомых тебе людей, и, надеюсь, тебе будет очень приятно. Мы тебя очень любим. Твои мама и папа», - поздравила певица дочь (орфография, пунктуация и стилистика авторов здесь и далее сохранена, — прим. ред.).

Кстати, о том, что Юлия стала мамой первым рассказал Максим Фадеев.