passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

«Все, что было, было не зря»: Оксана Самойлова намекнула на развод?

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 10

Джиган и Оксана Самойлова с малышом

Фото: Instagram Оксаны Самойловой

Супруга Джигана прокомментировала скандал в семье.

В последние недели поклонники Оксаны Самойловой и Джигана внимательно следят за накалившимися отношениями пары. После рождения четвертого ребенка Джиган ударился во все тяжкие, даже провел несколько дней в элитном рехабе. По слухам, певец поднял руку на супругу, однако официальных комментариев на этот счет от Оксаны не поступало. Красавица заявляет, что не готова выносить сор из избы, однако, судя по ее Instagram, в семье по-прежнему сложная обстановка. Самойлова сняла обручальное кольцо, на одном из сайтов появилось объявление о продаже роскошного «дома мечты» супругов. А несколько часов назад Оксана намекнула, что сказка подошла к концу: «Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае, все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье - моих замечательных детей».

Напомним, у Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя рэпера — прим.ред.) четверо детей — 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 2-летняя Майя, а 18 февраля этого года на свет появился долгожданный сын Давид.

Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку.

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!