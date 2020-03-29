«Все, что было, было не зря»: Оксана Самойлова намекнула на развод?
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Фото: Instagram Оксаны Самойловой
В последние недели поклонники Оксаны Самойловой и Джигана внимательно следят за накалившимися отношениями пары. После рождения четвертого ребенка Джиган ударился во все тяжкие, даже провел несколько дней в элитном рехабе. По слухам, певец поднял руку на супругу, однако официальных комментариев на этот счет от Оксаны не поступало. Красавица заявляет, что не готова выносить сор из избы, однако, судя по ее Instagram, в семье по-прежнему сложная обстановка. Самойлова сняла обручальное кольцо, на одном из сайтов появилось объявление о продаже роскошного «дома мечты» супругов. А несколько часов назад Оксана намекнула, что сказка подошла к концу: «Я знаю, что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно, когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае, все, что было, было не зря, потому что наш союз подарил мне самое большое счастье - моих замечательных детей».
Напомним, у Оксаны Самойловой и Дениса Устименко-Вайнштейна (настоящее имя рэпера — прим.ред.) четверо детей — 8-летняя Ариела, 5-летняя Лея, 2-летняя Майя, а 18 февраля этого года на свет появился долгожданный сын Давид.
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(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото и видео: Instagram
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