Влюбленные и счастливые: нежный танец Меладзе и Джанабаевой восхитил Сеть

Бывшая солистка группы «ВИА Гра» Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе — одна из самых обсуждаемых пар российского шоу-бизнеса. Их старший сын Константин родился в 2004 году, когда мужчина состоял в браке с предыдущей женой. И лишь спустя десять лет, обзаведясь еще одним ребенком, пара решила официально оформить свои отношения. Ни после этих испытаний, ни после брака, царящие в этой паре любовь и нежность не увяли. Это наглядно демонстрирует видео, которое появилось в их блогах в эту пятницу.