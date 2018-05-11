logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Вера Брежнева объяснила, почему не поздравила мужа в соцсетях: «Думаете все, что вы видите в Instagram — это правда?»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 9

Вера Брежнева

Фото: Instagram Веры Брежневой
Веру Брежневу возмутили слухи о кризисе в отношениях с Константином Меладзе.

За последние несколько лет социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Пользователи привыкли, что все значимые события так или иначе находят отражение на страничках звезд. И когда Вера Брежнева «проигнорировала» в Instagram 56-летие композитора Константина Меладзе, в Сети поползли слухи: 37-летняя певица охладела к супругу.

«Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днем Рождения в Инстаграм.... И хочется спросить, люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях??)) Или думаете все, что вы видите в Инстаграм — это правда?? Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично», — отреагировала звезда, поставив хештег #СДнемРожденияГений.

«Вот мы с @meladzemusic смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной», — добавила она.

Год назад поздравление появилось вовремя и не вызвало нареканий со стороны подписчиков и СМИ.

Пользователи соцсетей действительно привыкли делать выводы из подобных моментов. Так, в начале этого года Анастасия Костенко насторожила поклонников тем, что долго тянула с поздравлением с годовщиной на фоне сообщений о возможной измене, и теперь Дмитрия Тарасова с удвоенной силой подозревают в предательствах. А вот неосторожный пост Виктории Дайнеко о предательстве мужа и подруги действительно стал предвестником развода.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram, Первый канал

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Еще по теме
Загрузка...
Популярное
Загрузка...
Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Никто не вправе мне указывать»: Анна Нетребко в соцсети ответила на критику подписчиков
«Почему она молчит?»: Алсу впервые вышла в свет после скандала на детском «Голосе»
Огромный живот и пигментные пятна: в Сети обсуждают изменившуюся фигуру Меган Маркл
«Я не терпила»: Настасья Самбурская устроила скандал в театре на почве своего увольнения
«Почему я не худею»: самые распространенные ошибки, которые мешают вам сбросить вес
Травяной чай, ингаляции и еще 5 простых советов, как вернуть пропавший голос