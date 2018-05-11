Вера Брежнева объяснила, почему не поздравила мужа в соцсетях: «Думаете все, что вы видите в Instagram — это правда?»

За последние несколько лет социальные сети стали неотъемлемой частью жизни многих людей. Пользователи привыкли, что все значимые события так или иначе находят отражение на страничках звезд. И когда Вера Брежнева «проигнорировала» в Instagram 56-летие композитора Константина Меладзе, в Сети поползли слухи: 37-летняя певица охладела к супругу.

«Сегодня друзья прислали пару статей на тему, что я не поздравила мужа с Днем Рождения в Инстаграм.... И хочется спросить, люди, вы реально думаете, что я должна мужчину, с которым живу поздравить здесь?? Вы реально думаете, что показатель любви, совместной жизни и счастья это фото в соцсетях??)) Или думаете все, что вы видите в Инстаграм — это правда?? Я сегодня провела счастливый день без соцсетей. Рядом с именинником. Поздравив его первой лично», — отреагировала звезда, поставив хештег #СДнемРожденияГений.

«Вот мы с @meladzemusic смотрим на все это и желаем вам любви реальной, а не виртуальной», — добавила она.