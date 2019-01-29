Анастасия Костенко не спешит поздравлять мужа с годовщиной на фоне сообщений о возможной измене

Год назад Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов прошли обряд венчания. Сегодня футболист, который находится на сборах, посвятил своей супруге пост, в котором подчеркнул, как много этот шаг для него значил.
«Моя родная! Поздравляю тебя с нашим серьезным, душевным и светлым праздником — С годовщиной Венчания! Я очень тебя люблю и ценю этот день, который считаю самым важным в истории нашей семьи! Сделаю все, чтобы ты была такая же счастливая! Оставайся такой же любящей, заботливой и ласковой! Скоро приеду», — написал мужчина в своем блоге.
Спустя четыре часа, не дождавшись ответных действий своей избранницы (вместо этого Анастасия опубликовала лишь рекламное сообщение), Дмитрий напомнил ей о важном дне: «А пост о нашей годовщине не хочешь написать?»
Напомним, что накануне светские сплетники заподозрили футболиста в измене, заметив женский силуэт в одном из его постов. Видела ли это фото его супруга, либо просто предпочла для начала посвятить время работе, а затем публичным выражениям чувств — доподлинно неизвестно.
Стоит отметить, что именно публичность футболист называл одной из причин расставания с Ольгой Бузовой. «Все мы взрослые люди, только учимся жить и каждому свойственно совершать ошибки. Моя же была в том, что я позволил всем быть участниками наших отношений. Как говорится, "жить ради лайков»" (думаю, это актуальная проблема сегодня)», — писал он в блоге. Похоже, мужчина изменил свою позицию в этом вопросе.
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Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram