Анастасия Костенко не спешит поздравлять мужа с годовщиной на фоне сообщений о возможной измене

Год назад Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов прошли обряд венчания. Сегодня футболист, который находится на сборах, посвятил своей супруге пост, в котором подчеркнул, как много этот шаг для него значил.

«Моя родная! Поздравляю тебя с нашим серьезным, душевным и светлым праздником — С годовщиной Венчания! Я очень тебя люблю и ценю этот день, который считаю самым важным в истории нашей семьи! Сделаю все, чтобы ты была такая же счастливая! Оставайся такой же любящей, заботливой и ласковой! Скоро приеду», — написал мужчина в своем блоге.