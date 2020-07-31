В Сети обсуждают дату скорой свадьбы Светланы Бондарчук

Роман главного редактора HELLO! Светланы Бондарчук и директора проектов студии дизайна Bestinspace Design Co Сергея Харченко длится уже не один год. Влюбленные познакомили детей и внуков между собой и часто отдыхают семьями. Похоже, пара решила официально зарегистрировать свои отношения.

Светские сплетники сообщают: невеста уже вовсю готовится к торжеству и примеряет свадебные платья. Влюбленные поженятся 15 августа, передают многочисленные Интернет-издания со ссылкой на Telegram-канал «Героиня Татлера». Вечеринка, по слухам, состоится на крыше Петровского пассажа или в ЦУМе.

С предыдущим мужем, режиссером Федором Бондарчуком, Светлана развелась в 2016 году и буквально расцвела после этого. В отношениях с Сергеем Харченко женщина выглядит очень счастливой, поклонники уверены: она нашла свою «кармическую семью».