«Так похожи»: Светлана Бондарчук и дочь Сергея Харченко восхитили Сеть длинными ногами и задорными танцами

После расставания с режиссером Федором Бондарчуком главный редактор HELLO! Светлана Бондарчук стала встречаться с директором проектов студии дизайна Bestinspace Design Co Сергеем Харченко. Она быстро нашла общий язык его с дочерью от предыдущих отношений — Юнной. Видео, которое Светлана опубликовала в блоге, очаровало подписчиков.

Поклонники Светланы Бондарчук считают, что она нашла свою «кармическую семью»: «Света, какие вы красивые и как похожи друг на друга, это любовь и судьба», «Вы так похожи друг на друга... жизнь связывает, половинки сходятся», «Реально похожа таки доча», «Красивая девочка, и Вы Света очаровательная», «Светлана, Ваши ноги и правда космические», «Не ноги а нооооогииииииииии», — обсуждают они.