Тина Канделаки поздравила мужа с 33-летием и показала нежное фото с ним

И добавила: «Ты никогда не бережешь себя в отношениях с другими людьми. Я не знаю, связано ли это со спортом. Может быть, это врожденная черта твоего характера. Но мне это искренне нравится в тебе больше всего. Продолжай идти своим путем, не экономя себя не только для тех, кто тебя любит, но и для тех, кто недолюбливает. Желание жить изо всех сил, которым ты обладаешь, — твой бесконечный ресурс. Он и делает тебя невероятно молодым в твои совсем еще юные 33. Целую и люблю!»

Разница в возрасте — ему 33, ей 44 — мало смущает Тину. Она уверена: и мужчинам, и женщинам необходимо следить за собой с точки зрения питания, спорта и интеллектуального развития, и пока с эим все в порядке, все будет хорошо.