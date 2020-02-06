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Тина Канделаки поздравила мужа с 33-летием и показала нежное фото с ним

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Тина Канделаки

Фото: Instagram Тины Канделаки

44-летняя Тина Канделаки рассказала о переживаниях жены болельщика.

«Дорогой муж! Самые главные слова я скажу тебе наедине и глаза в глаза) Публично же я хочу пожелать тебе исполнения твоего главного желания: "Зенит" должен стать чемпионом! Все эти 12 лет я несу тяготы жизни жены настоящего болельщика. Где бы мы ни жили: будь то шалаш, квартира или дом — каждое место становится складом разнообразной атрибутики этого великого клуба. Всякий матч для нашей семьи — это или невыносимая боль, или невероятное счастье. Каждая победа дарит нам твое хорошее настроение, а горечь поражения мы переживаем вместе. Я знаю, как ты мечтаешь однажды скандировать во всю мощь своего молодецкого голоса "Зенит — чемпион!" по окончании финала Лиги чемпионов. Хочу сказать, что мы с тобой обязательно доживем до этого момента. Пусть твоя команда победит, ведь жить, болеть, есть, пить, смеяться и дружить ты умеешь так, как это умеют только настоящие болельщики: без оглядки и до конца», — написала она.

И добавила: «Ты никогда не бережешь себя в отношениях с другими людьми. Я не знаю, связано ли это со спортом. Может быть, это врожденная черта твоего характера. Но мне это искренне нравится в тебе больше всего. Продолжай идти своим путем, не экономя себя не только для тех, кто тебя любит, но и для тех, кто недолюбливает. Желание жить изо всех сил, которым ты обладаешь, — твой бесконечный ресурс. Он и делает тебя невероятно молодым в твои совсем еще юные 33. Целую и люблю!»

Разница в возрасте — ему 33, ей 44 — мало смущает Тину. Она уверена: и мужчинам, и женщинам необходимо следить за собой с точки зрения питания, спорта и интеллектуального развития, и пока с эим все в порядке, все будет хорошо.

Говоря о семье и планах на будущее, Тина Канделаки признавалась, что была бы не прочь стать мамой в третий раз (у нее уже есть двое детей — 18-летний Леонтий и 20-летняя Мелания). Так что вполне возможно, что в ближайшем будущем она и Василий Бровко станут родителями.

Фото и видео: instagram

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