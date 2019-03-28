«У меня будет трое детей»: 43-летняя Тина Канделаки планирует снова стать мамой

43-летняя Тина Канделаки и 32-летний Василий Бровко, вполне возможно, в ближайшем будущем станут родителями. Об этом сообщила сама Тина, отвечая на вопросы подписчиков своего блога.

«Я не отказываюсь и очень этого хочу! Очень надеюсь, что в третий раз стану мамой. Я уверена, что у меня будет трое детей, всегда так хотела», — сообщила она.

Телезвезда не уточнила, каким способом планирует обзаводиться ребенком. Учитывая ее педантизм по отношению к собственной физическое форме, вполне возможно, ее выбор падет на услугу суррогатного материнства.

Пока у Тины двое детей, рожденных от бизнесмена Андрея Кондрахина — 19-летняя Мелания и 17-летний Леонтий.

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Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram