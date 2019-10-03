43-летняя Тина Канделаки в интригующем кожаном топе рассуждает о страхе одиночества: «Даже самый любящий муж недолго выдержит слабеющую жену»

Последние несколько лет Тина Канделаки усиленно занимается в зале. 43-летняя телеведущая может похвастаться стройным телом, но, как оказалось, ее цель — не только в этом.

«Давайте правильно расставим акценты: ключевым элементом самой возможности успеха в этой жизни является здоровье. Кто бы что ни говорил, но традиционные институты изменились навсегда. Сегодня брак не является убежищем для слабой половины в этом союзе. Сама суть и целеполагание взаимоотношений современных мужчины и женщины не гарантируют им обеспеченности и заботы до гроба. Мужчинам не гарантированы уборка, уход и прочие блага, женщинам не гарантирована обеспеченность и стабильность. Поэтому степень успешности прямо связана с умением развиваться, расти, быть интересным и востребованным», — призналась она под фотографией, на которой запечатлена в кожаном топе.