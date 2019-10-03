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43-летняя Тина Канделаки в интригующем кожаном топе рассуждает о страхе одиночества: «Даже самый любящий муж недолго выдержит слабеющую жену»

Телеведущая Тина Канделаки поделилась переживаниями о личном.

Последние несколько лет Тина Канделаки усиленно занимается в зале. 43-летняя телеведущая может похвастаться стройным телом, но, как оказалось, ее цель — не только в этом.

«Давайте правильно расставим акценты: ключевым элементом самой возможности успеха в этой жизни является здоровье. Кто бы что ни говорил, но традиционные институты изменились навсегда. Сегодня брак не является убежищем для слабой половины в этом союзе. Сама суть и целеполагание взаимоотношений современных мужчины и женщины не гарантируют им обеспеченности и заботы до гроба. Мужчинам не гарантированы уборка, уход и прочие блага, женщинам не гарантирована обеспеченность и стабильность. Поэтому степень успешности прямо связана с умением развиваться, расти, быть интересным и востребованным», — призналась она под фотографией, на которой запечатлена в кожаном топе.

«Пары, где ему 55, а ей 23, выглядят сегодня, мягко говоря, странно, потому что если он успешен, то зачем ему человек не из своего кластера, с которым нет ни одного пересекающегося культурного кода? А содержать партнёра просто так становится неприличным, как в одну, так и в другую сторону. Ну а что нужно для уверенного партнерства равных? Здоровье», — уверена Тина.

«Даже самый любящий муж, безусловно, недолго выдержит слабеющую и постоянно жалующуюся на здоровье жену. Успех и самостоятельность: сколько бы за вас ни платили, поверьте, даже самые богатые мужчины рады вашей финансовой независимости больше, чем 3-му размеру искусственной груди. Ну и напоследок — эмоциональный интеллект. А для этого и мужчинам, и женщинам необходимо следить за собой с точки зрения питания, спорта и интеллектуального развития. Пока вы здоровы во всех перечисленных мною аспектах, вызовы этого мира представляют из себя не угрозу для вашего благополучия, а инструменты дальнейшего роста», — пояснила она свой выбор.

Фото и видео: instagram

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