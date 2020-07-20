Продюсер, музыкант, красавчк: Тата Бондарчук рассекретила нового бойфренда

Известно, что Филипп Фролов явлется сооснователем актерского агентства Art Pictures Junior, работает продюсером. В рамках фестиваля «Кинотавр» в прошлом году он представлял фильм «Болванка». Напомним, что сын известного режиссера Федора Бондарчука Сергей и дочь олимпийского чемпиона по борьбе Михаила Мамиашвили Тата прожили в браке 7 лет, у них подрастают две дочери — Маргарита и Вера. «О том, какая Тата жена, говорят факты: моя одежда всегда выстирана и выглажена, стол всегда накрыт, дома я чувствую уют и теплоту. Это важно, но куда важнее, что Тата - моя боевая подруга. До встречи с ней я был достаточно закрытым человеком, никогда ни с кем не говорил о своих внутренних переживаниях и даже в семье "партизанил". Из-за этого в моей жизни было много проблем, и я это даже не до конца осознавал. С появлением в моей жизни Таты многие проблемы решились, и больше я к ним не возвращался. Тата - из тех женщин, которые тоже могут и плечо подставить, и спину прикрыть. И о самом сокровенном я по-прежнему говорю только с ней», — рассказывал Сергей Бондарчук в интервью изданию Hello!.