Стася Милославская призналась в чувствах звезде фильму «Текст» Александру Петрову и показала нежное фото с ним

«Красивые», «Невероятные», «По-настоящему», «Счастья и любви вам», «Как же классно», — написали поклонники пары в комментариях.

Несколько дней назад Александр Петров получил приз кинопремии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль года в фильме «Текст». Статуэтку за мужскую роль второго плана получил Иван Янковский, который со цены признался в чувствах дочери Константина Кинчева Вере, с которой встречается несколько лет.