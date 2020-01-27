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Стася Милославская призналась в чувствах звезде фильму «Текст» Александру Петрову и показала нежное фото с ним

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Александр Петров и Стася Милославская на кинопремии «Золотой орел»

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Молодая актриса посвятила избраннику трогательное стихотворение.

Звезда фильма «Текст» Александр Петров уже несколько месяцев встречается с молодой актрисой Стасей Милославской. Первое время влюбленные скрывали свой роман, а теперь не стесняясь демонстрируют свою нежность друг к другу.

Стася Милославская посвятила Александру Петрову нежное стихотворение. «Выжечь на сердце железом раскаленным четыре горячих слова: "хочу быть всегда влюбленным"», — процитировала Милославская слова песни группы «Самое простое большое число» и показала нежное фото с любимым.

«Красивые», «Невероятные», «По-настоящему», «Счастья и любви вам», «Как же классно», — написали поклонники пары в комментариях.

Несколько дней назад Александр Петров получил приз кинопремии «Золотой орел» за лучшую мужскую роль года в фильме «Текст». Статуэтку за мужскую роль второго плана получил Иван Янковский, который со цены признался в чувствах дочери Константина Кинчева Вере, с которой встречается несколько лет.

Фото: Instagram, Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Видео: СТС

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