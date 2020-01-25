Звезда фильма «Текст» Иван Янковский публично признался в чувствах к дочери Константина Кинчева: «Люблю тебя!»

Актер признался со сцены, его бабушка — актриса Людмила Зорина — дала ему оригинальное «напутствие»: «Ты ничего не получишь, все получит Цыганов! И вот "орел" у меня. Я не знаю, что говорить, поэтому несу чушь», — шутил со сцены Янковский.

Затем он поблагодарил за поддержку свою любимую девушку — актрису и дочь рок-музыканта Константина Кинчева Веру Панфилову. «Спасибо, Вера! Я тебя люблю. И спасибо, что ты рядом со мной», — Иван Янковский публично признался в чувствах к избраннице.