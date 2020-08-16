Сражающийся с раком Олег Тиньков — о любимой супруге: «Мой Ангел»
Фото: Instagram/@olegtinkov
В конце октября известный российский предприниматель, основатель и акционер «Тинькофф Банк» Олег Тиньков заболел лейкемией. Несколько месяцев он борется с болезнью и время от времени делится с подписчиками блога новостями «из первых уст». Бизнесмен сообщал о перенесенной трансплантации костного мозга, курсе химиотерапии и долгожданном возвращении домой.
Несколько часов назад Олег Тиньков показал редкое фото с супругой, приуроченное к годовщине со дня гибели легендарного рок-музыканта Виктора Цоя (лидер группы «Кино» погиб в ДТП 15 августа 1990 года – прим.ред.). В подписи к снимку предприниматель намекнул на то, что процесс реабилитации идет не так гладко, как хотелось бы: ««Когда твой парень болен»… Всё не то и всё не так для Рины… Мы вместе 32 года, встретились в Ленинграде, ходили на Виктор Цой LIVE. Ещё раз огромное СПАСИБО моему Ангелу. Эта неделя была сложная, не вылазил с кровати, Рина кормила 3 раза в день, только ОНА умеет так готовить, и носила мне в кровать. Вместе — мы прорвёмся. Сегодня день +37. Смерть стоит того, чтобы жить... а любовь, стоит того чтобы ждать. #Цойжив».
«У ВАС С РИНОЙ, ДАШЕЙ, ПАШЕЙ и РОМОЙ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!», «Олег, Вы герой нашего времени», «Олег, как же я вас уважаю. Вы умеете ценить любовь женщины, которая рядом», «Рина - уникальная женщина, спутница, мама», «Здоровья вам и вашему ангелу. Берегите друг друга. Это так редко сегодня…», «Желаю, чтобы этот тяжкий период закончился как можно быстрее и вы вновь вернулись к своим повседневных делам. Вы изменили многое в моей стране, спасибо Вам за это», «До слёз! Держитесь! Любовь того стоит», «У Вас хорошая и большая семья. Всем вам здоровья и любви. А Вам скорейшего выздоровления!» — поддерживают бизнесмена подписчики.
Напомним, Олег Тиньков и Рина Восман сыграли свадьбу в 2009 году после двадцати лет совместной жизни. У супругов трое детей – дочь Дарья и сыновья Павел и Роман.
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Фото: Instagram/@olegtinkov
Видео: Instagram/@olegtinkov
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