Сражающийся с раком Олег Тиньков — о любимой супруге: «Мой Ангел»

«У ВАС С РИНОЙ, ДАШЕЙ, ПАШЕЙ и РОМОЙ ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ! ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!», «Олег, Вы герой нашего времени», «Олег, как же я вас уважаю. Вы умеете ценить любовь женщины, которая рядом», «Рина - уникальная женщина, спутница, мама», «Здоровья вам и вашему ангелу. Берегите друг друга. Это так редко сегодня…», «Желаю, чтобы этот тяжкий период закончился как можно быстрее и вы вновь вернулись к своим повседневных делам. Вы изменили многое в моей стране, спасибо Вам за это», «До слёз! Держитесь! Любовь того стоит», «У Вас хорошая и большая семья. Всем вам здоровья и любви. А Вам скорейшего выздоровления!» — поддерживают бизнесмена подписчики.

Напомним, Олег Тиньков и Рина Восман сыграли свадьбу в 2009 году после двадцати лет совместной жизни. У супругов трое детей – дочь Дарья и сыновья Павел и Роман.

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