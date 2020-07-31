Лишившегося волос из-за борьбы с раком Олега Тинькова выписали домой

В конце октября стало известно о болезни известного российского предпринимателя, основателя и акционера «Тинькофф Банк» Олега Тинькова — он сообщил, что врачи поставили ему диагноз "лейкемия". Время от времени мужчина делится с подписчиками блога новостями о ходе лечения. Так, недавно он перенес трансплантацию костного мозга и несколько курсов химиотерапии, после чего лишился волос. В пятницу, 31 июля, врачи выписали пациента домой.

«Home, sweet home. В больнице хорошо, а дома лучше. Теперь нужно продержатся 6 месяцев! Те встретить Рождество вместе с вами. Господи спаси и сохрани», — написал он.