Лишившегося волос из-за борьбы с раком Олега Тинькова выписали домой
Фото: Instagram Олега Тинькова
В конце октября стало известно о болезни известного российского предпринимателя, основателя и акционера «Тинькофф Банк» Олега Тинькова — он сообщил, что врачи поставили ему диагноз "лейкемия". Время от времени мужчина делится с подписчиками блога новостями о ходе лечения. Так, недавно он перенес трансплантацию костного мозга и несколько курсов химиотерапии, после чего лишился волос. В пятницу, 31 июля, врачи выписали пациента домой.
«Home, sweet home. В больнице хорошо, а дома лучше. Теперь нужно продержатся 6 месяцев! Те встретить Рождество вместе с вами. Господи спаси и сохрани», — написал он.
«Не забудьте сдать слюну в любом "Инвитро" и сдать потенциальным донором стволовых клеток! Я придумал. В русском языке мозг применяется к головному/спинному и костному, отсюда такая путаница, Фонд семьи Тиньковых будет продвигать важность донорства стволовых клеток! Это звучит не так страшно, но тоже самое! Стань донором стволовых клеток, сохрани чью то жизнь», — обратил внимание подписчиков он.
Редакция Passion.ru желает Олегу сил продержаться и до Рождества, и еще долгие годы.
Фото и видео: Instagram/@olegtinkov
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