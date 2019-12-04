«Нашим отношениям уже три года»: Дмитрий Шепелев рассказал правдивую историю знакомства со своей возлюбленной
В ноябре 2019 года шоумен Дмитрий Шепелев опубликовал в своем блоге фото со своей новой возлюбленной, подтвердив тем самым слухи о своем романе. Впервые подробно о своем романе он рассказал сегодня, в шоу Ксении Собчак.
«Катя — архитектор, дизайнер. А познакомили нас дети, они месте ходят в один детский сад. Это официальная история знакомства, и правдивая. Но есть и неофициальная, но очень смешная. После того, как мы познакомились в детском саду, я сижу в "тиндере". И одна из тех, с кем у меня совпадает пара — Катя», — рассказал он.
Их первое свидание состоялось 12 ноября, три года назад. Сейчас пара живет вместе в просторной квартире в центре Москвы, влюбленные воспитывают своих детей от предыдущих браков, тетешкаются с двумя забавными собачками Пу и Лу.
Дмитрий дорожит этими отношениями не меньше, чем дорожит своим опытом с Жанной Фриске.
«Я не скрываю от Кати, что я очень дорожу этими.. вот этим прошлым, которое было в моей жизни. Я не отказываюсь от него. Я очень это цень, потому что это многому меня научило. Это переломало меня так, что я чувствую себя другим человеком, и я благодарен за это. Но я не хочу жить той жизнью. Если за меня решили так, что должно произойти вот так, то я с юлагодарностью это принимаю и я начинаю новую страницу своей жизни. Я не хочу жить прошлым Я — не чей-то муж. Я — это я. И мне есть, что сказать об этом. Поэтому были бы мы вместе или не были бы мы вместе — я не знаю. Я очень иронично думаю об этом, когда понимаю, что есть ситуация как у твоего Платона, когда он оказывается между двух огней, родителям нужно о чем-то договариваться. А мне ни с кем не нужно договариваться.И это хоть и трагичная, но положительная сторона всей этой истории», — признался он.
Фото и видео: instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!