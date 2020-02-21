Личная жизнь 37-летнего телеведущего Дмитрия Шепелева не дает покоя многим. Представители прессы с нетерпением ждали от него новостей после того, как скончалась Жанна Фриске, но, узнав о новой возлюбленной, не успокоились, и раскопали еще одну «сенсацию»: до Жанны Фриске у шоумена была еще одна любимая женщина, с которой он встречался с 1997 года, состоял в браке с 2005-го, и развелся в 2008 году после того, как из родного Минска переехал работать в Киев.Имя красавицы-блондинки — Анна Старцева. Сообщается, что она тяжело переживала расставание, но сейчас снова счастлива в браке с бизнесменом Юрием Таболиным и воспитывает двоих детей.С Жанной Фриске Дмитрий Шепелев состоял в отношениях с 2011 по 2015 год, у пары родился сын Платон, который сейчас живет с папой. После смерти Жанны Дмитрий нашел счастье с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой тоже есть дочь от предыдущих отношений.Хотите узнать, насколько идеально вы подходите друг другу с партнером? Воспользуйтесь специальным сервисом совместимости имен Passion.ru! Просто выберите нужное имя из списка и нажмите кнопку. Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!