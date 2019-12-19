Скандальный хоккеист Зайцев пытается получить гражданство Канады, чтобы увезти дочерей от экс-жены за границу
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Фото: Facebook Ottawa Senators
Скандал вокруг развода игрока НХЛ Никиты Зайцева с женой Маргаритой продолжается. За историей следят уже миллионы людей. Семья Никиты обвиняет его экс-супругу в недостойном поведении, а Маргарита бывшего мужа — в похищении маленьких дочек.
На днях девушка сдала тест на наркотики, который подтвердил, что в ее организме не обнаружили запрещенных веществ, только никотин. Об этом сообщил телеграм-канал Super.
Кунцевский суд Москвы решает, с кем должны жить 4-летняя Соня и 2-летняя Вера. А пока мать не знает, где находятся ее дети: почти месяц назад Никита силой увез детей от бывшей жены.
Общество разделилось на две части: одни поддерживают мать, лишившуюся возможности видеть дочек, другие — Никиту Зайцева. Так, Лера Кудрявцева (ее муж тоже хоккеист, — прим. ред.) и Катя Гордон встали на сторону спортсмена.
А Милана Тюльпанова, которая сама недавно боролась с бывшим мужем за сына, и Андрей Малахов поддерживают Маргариту. Именно телеведущий посоветовал Зайцевой обратиться к общественности Канады и рассказать им о поведении игрока НХЛ. «Это разрушит его карьеру и лишит всех рекламных контрактов, — сказал Малахов. — Я дам тебе список иностранных ток-шоу, в которых нужно выступить».
Маргарита последовала совету и опубликовала в Instagram видеообращение на английском языке.
«Я хочу, чтобы фанаты хоккея, игроки, спортивные менеджеры и все жители Канады знали, что мой бывший муж, игрок НХЛ Никита Зайцев похитил моих маленьких дочек, вырвав их из моих рук. Моей младшей дочери всего два года, и она гражданка Канады.
Никита Зайцев и его отец украли моих детей 23 ноября 2019 года, и почти месяц я не могу найти девочек. Его семья отказывает мне в возможности видеть и говорить с детьми. Каждый день они пытаются уничтожить меня, обвиняя в вещах, которых я никогда не делала! Я предоставила суду все документы, включая заключения медиков. Но они продолжают прятать моих детей. Я полностью опустошена из-за этого и разрушена.
Я по-настоящему боюсь, что экс-муж может навсегда увезти детей от меня! 26 декабря состоится очередное заседание суда, после чего я могу никогда не увидеть дочерей. Разве возможно такое похищение детей в Канаде или США, разрушающее жизнь детей и их матери?», — обратилась Маргарита к жителям Канады и Америки.
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Спасибо Вам 🙏🏻 #repost @ibulkatova ・・・ Дело Маргариты Зайцевой @margo__ruby попало к нам на стадии (кто понимает), когда уже одна Опека дала заключение по предмету спора. Спор, разумеется, о детях. Стороны - бывшие супруги Маргарита и Никита Зайцев, защитник НХЛ («Оттава Сенаторз»). 23.11.19 года дети были вырваны из рук матери отцом, дедом и неизвестным мужчиной и увезены в неизвестном направлении. Никита Зайцев постоянно живет в Канаде, так как игрок, так как контракт. Маргарита - в России. Дети удерживаются бабушкой и дедушкой, место их нахождения скрыто, по известным адресам закрытые квартиры и железные ворота. В сети - аргументы свекра - видео из спальни Марго с парнем (обнародованные скрытые камеры), уже когда был подан иск о разводе и семья давно распалась, и сцена раздражения матери на истеричный крик ребёнка (а вы идеальны?...) Следующее заседание 26.12.19. "Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять обязанности адвоката, защищать права, свободы и интересы доверителей, руководствуясь Конституцией Российской Федерации, законом и кодексом профессиональной этики адвоката" (присяга адвоката). Более добавить нечего. #деломарго
Между тем, как сообщает Mash, Никита Зайцев подал документы для получения гражданства Канады. Сделать это экс-супруги собирались около трех лет назад, когда еще были в браке. После Маргарита отказалась от этой идеи, а Никита — нет. До получения документов осталось не больше двух месяцев. До этого игрок «Оттавы Сенаторз» не сможет вывезти детей из России, уверена Маргарита.
А кому верите вы?
Фото: Instagram, Alexander Kulebyakin/ Global Look press, Facebook/ Ottawa Senators
Видео: Instagram
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