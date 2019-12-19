Скандальный хоккеист Зайцев пытается получить гражданство Канады, чтобы увезти дочерей от экс-жены за границу

Скандал вокруг развода игрока НХЛ Никиты Зайцева с женой Маргаритой продолжается. За историей следят уже миллионы людей. Семья Никиты обвиняет его экс-супругу в недостойном поведении, а Маргарита бывшего мужа — в похищении маленьких дочек.

На днях девушка сдала тест на наркотики, который подтвердил, что в ее организме не обнаружили запрещенных веществ, только никотин. Об этом сообщил телеграм-канал Super.

Кунцевский суд Москвы решает, с кем должны жить 4-летняя Соня и 2-летняя Вера. А пока мать не знает, где находятся ее дети: почти месяц назад Никита силой увез детей от бывшей жены.

Общество разделилось на две части: одни поддерживают мать, лишившуюся возможности видеть дочек, другие — Никиту Зайцева. Так, Лера Кудрявцева (ее муж тоже хоккеист, — прим. ред.) и Катя Гордон встали на сторону спортсмена.

А Милана Тюльпанова, которая сама недавно боролась с бывшим мужем за сына, и Андрей Малахов поддерживают Маргариту. Именно телеведущий посоветовал Зайцевой обратиться к общественности Канады и рассказать им о поведении игрока НХЛ. «Это разрушит его карьеру и лишит всех рекламных контрактов, — сказал Малахов. — Я дам тебе список иностранных ток-шоу, в которых нужно выступить».

Маргарита последовала совету и опубликовала в Instagram видеообращение на английском языке.