Сергей Жуков нежно поздравил красавицу-жену с днем рождения: «Влюбился в тебя, как мальчишка»

«Любимая моя! Единственная! Волшебная! Ты рассказывала мне, что в детстве, ты была в летнем лагере и на вечерней дискотеке все танцевали парами, играл медляк "Руки вверх", а тебя маленькую, скромную, щупленькую девчонку с большими губами никто не приглашал, и ты сидела в одиночестве и плакала, от того, что никто тебя не пригласил и тебе было грустно и одиноко.

Я хотел бы сконструировать машину времени и оказаться на той дискотеке... Пригласить тебя на танец и сказать тебе о том, какая ты сказочная, какая ты нежная, настоящая, чистая. Сказать тебе, что пройдет много лет и ты не поверишь, но, именно я, влюблюсь в тебя, как мальчишка. Именно я потеряю покой и сон и отныне, все свои песни и медляки буду посвящать только тебе...

Еще я бы вернулся в каждую из трех наших важных дат, чтобы снова и снова держать тебя за руку и быть с тобою рядом, когда на свет появляются наши дети... Еще я бы вернулся бы в день нашего знакомства в Ереван, чтобы снова испытать то чувство, когда ты понимаешь, что рядом сейчас сидит твоя судьба!

Если честно, я бы возвратился бы в каждый из дней, когда ты была счастлива, чтобы снова прожить каждую эту секунду вместе с тобой... Но я не буду никуда возвращаться! Я просто хочу жить с тобой дальше, наслаждаясь каждым мгновением... И каждый день я постараюсь дарить тебе свое тепло нежность и любовь, ведь то, что ты сделала со мной — бесценно! Ты сделала меня счастливым!

Я люблю тебя, Региночка и буду с тобой до конца... С днем рождения, моя любовь! Я тебя люблю!», — написал Сергей в микроблоге рядом с нежной фотографией с красавицей женой.

Сергей и Регина женаты уже 13 лет и растят троих детей: Нику, Энджела и Мирона.

Ранее в одном интервью Регина призналась, что ни на минуту не пожалела о том, что пожертвовала карьерой ради семьи.