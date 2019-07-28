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«2 года нашей сказке»: Сергей Жуков удивил фанатов свадебным видео с Региной Бурд

Сергей Жуков поздравил жену с годовщиной венчания.

В это воскресенье, 28 июля, в блоге Сергея Жукова появилось свадебное видео. «2 года нашей сказке... Надеюсь, мы и дальше бережно пронесем Божественную печать счастья на нашей семье. И пойдем дальше, крепко держась за руки, с любовью и нежностью... Люблю тебя мое счастье», — написал артист.

«2года?», «Как два года???», «А до этого не сказка была?😊😊😊 Наверное еще что-то более волшебное раз рождены дети», «Дети уж большие, живут давно, а сказке только два года? А до этого что было? Присказка?)», «Всмысле два года? А дети? Они старше вроде», «Я не поняла 😲 вы что нарожали детей потом только спустя столько лет поженились?!», — удивились подписчики.

Однако преданные поклонники знают: два года назад, 28 июля 2017 года, звезды обвенчались.

43-летний Сергей Жуков и 33-летняя Регина Бурд поженились 17 декабря 2007 года. В ноябре 2008-го у них родилась дочь Ника. В мае родился сын Энджел. Спустя четыре года, в сентябре 2014-го, в семье Жуковых появился еще один сын — Мирон. В общей сложности пара, как рассказывала Регина в интервью телеканалу «Ю», сыграла 5 свадеб.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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