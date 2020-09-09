«Сердца заключили союз биться рядом всю жизнь»: бывший муж Полины Гагариной намекнул на воссоединение?

Что этим хотел сказать бывший супруг певицы - неизвестно. Может быть, он намекнул на их возможное воссоединение, которого так ждут поклонники пары?

«Как классно, что хоть кто-то в этом мире пишет то, что чувствует. Счастье было и счастье будет», «Дмитрий, вы очень искренний и чувствуется ваша любовь к Полине и детям, очень жаль, что она этого не ценит, берегите себя, счастья вам», «Жаль что все так вышло у вас», «Пока есть любовь нужно бороться за нее, не важно точка или три точки и другие знаки», «Желаю Вам снова воссоединиться и продолжить дальнейшую историю своей сказки», «Мне кажется что вы будете вместе», «Красивая пара», - обсуждают они.

У Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова есть общая дочь Мия, она родилась в апреле 2017 года. В июне 2020 года Исхаков на своей странице в Instagram сообщил о разводе пары. В сети ходили слухи, что Полина рассталась с Дмитрием из-за другого мужчины, но певица никак их не прокомментировала.