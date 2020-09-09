«Сердца заключили союз биться рядом всю жизнь»: бывший муж Полины Гагариной намекнул на воссоединение?
Фото: Instagram Дмитрия Исхакова
«7 лет назад произошло событие, навсегда изменившее мою жизнь. В тот день, 9 сентября, одна особенная девушка, на вопрос совершенно незнакомой женщины, ответила: "Согласна!". С того момента наша жизнь, как песочные часы, два хрупких сосуда связанных невидимой нитью времени, что связала нас, наши судьбы. Сердца заключили союз биться рядом неразрывно на всю последующую жизнь (это заклинание произнесла та же жрица культа ЗАГСа, и оно отпечаталось в моей памяти). С тех пор, наша жизнь превратилась в удивительное приключение. Я с благодарностью и нежностью в сердце вспоминаю годы, проведенные нами вместе. Если бы у меня была возможность что-то изменить, едва ли бы я ей воспользовался», - написал он.
Что этим хотел сказать бывший супруг певицы - неизвестно. Может быть, он намекнул на их возможное воссоединение, которого так ждут поклонники пары?
«Как классно, что хоть кто-то в этом мире пишет то, что чувствует. Счастье было и счастье будет», «Дмитрий, вы очень искренний и чувствуется ваша любовь к Полине и детям, очень жаль, что она этого не ценит, берегите себя, счастья вам», «Жаль что все так вышло у вас», «Пока есть любовь нужно бороться за нее, не важно точка или три точки и другие знаки», «Желаю Вам снова воссоединиться и продолжить дальнейшую историю своей сказки», «Мне кажется что вы будете вместе», «Красивая пара», - обсуждают они.
У Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова есть общая дочь Мия, она родилась в апреле 2017 года. В июне 2020 года Исхаков на своей странице в Instagram сообщил о разводе пары. В сети ходили слухи, что Полина рассталась с Дмитрием из-за другого мужчины, но певица никак их не прокомментировала.
Фото и видео: Instagram/@isxakov
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