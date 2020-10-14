Сексолог перечислила три явных признака измены

«То есть подозрительно, если женщина раньше за собой так не следила — и вдруг начала», - подчеркнула она. Как пишет РИА ФАН, стоит обратить внимание на повышенное либидо, гиперактивность и блеск в глазах. Это тоже свидетельствует о супружеской неверности.

Ранее 54-летняя телеведущая Елена Малышева в эфире телевизионной передачи «Жить здорово!» поделилась со зрителями женской мудростью. Она сообщила: чаще всего вспышки неадекватного гнева рядового мужчины женщины склонны связывать с тем, что у него появился кто-то «на стороне». Однако прежде чем проверять его карманы и телефон, мудрым женам стоит отвести избранника к врачу. Именно он может развеять сомнения в супружеской неверности.

Также специалисты из службы знакомств заявили, что мужчину-изменщика можно узнать по размеру обуви. Новое исследование показывает, что чем больше размер ноги у мужчины, тем менее он склонен хранить верность своей половинке. Так, самыми верными являются представители сильного пола с размером обуви 40-42.