«Решила оградить отца от общения с ребенком»: адвокат Ивана Телегина пожаловалась на действия Пелагеи

В конце июня стало известно, что певица Пелагея была «вынуждена подать на алименты». После этого в Сети стали появляться нелицеприятные подробности поведения Ивана Телегина — что он забыл про дочь, почти не видится с ней, а на причитающемся бывшей супруге автомобиле ездит его новая избранница. На защиту спортсмена встала адвокат Марианна Мировая. «В прессе распространяется информация, абсолютно не соответствующая реальному положению дел», — сообщила она в разговоре с корреспондентом «КП».

«Иван, как помогал, так и помогает. Он очень трепетно относится к Таисии и переживает, что не может с ней видеться. Сейчас мама заняла позицию оградить отца от общения с ребенком, предложив ему общаться только с помощью видеосвязи по FaceTime», — пожаловалась она.

Мировая сообщила, что предметом отчаянной борьбы могут стать 170-метровые апартаменты в Москве стоимостью в 85 миллионов рублей — они были куплены в браке, но сторона певицы уверяет, что деньги предоставила теща. Разделу подлежат также два машиноместа, автомобиль «Бентли» и земельный участок с домом стоимостью в 50 миллионов рублей (34 млн - участок и 14 млн - сам особняк), который супруги приобретали в ипотеку.