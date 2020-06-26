«Вынуждена подать на алименты»: стали известны некрасивые подробности развода Пелагеи с Иваном Телегиным

Кроме того, поначалу было решено, что певице остается московская квартира, а хоккеисту — загородный дом. Позднее выяснилось, что квартира была куплена Пелагеей, а четырехэтажный особняк в Подмосковье супруги приобретали вместе, взяв ипотеку. «Суд все решит! В том числе вопросы по загородному дом. Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе», — отметил адвокат.