«Вынуждена подать на алименты»: стали известны некрасивые подробности развода Пелагеи с Иваном Телегиным
Фото: Starface
«Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез», — рассказал «СтарХиту» семейный юрист Пелагеи.
Кроме того, поначалу было решено, что певице остается московская квартира, а хоккеисту — загородный дом. Позднее выяснилось, что квартира была куплена Пелагеей, а четырехэтажный особняк в Подмосковье супруги приобретали вместе, взяв ипотеку. «Суд все решит! В том числе вопросы по загородному дом. Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе», — отметил адвокат.
Фото: starface, instagram
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