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«Вынуждена подать на алименты»: стали известны некрасивые подробности развода Пелагеи с Иваном Телегиным

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Иван Телегин и Пелагея

Фото: Starface

Похоже, 33-летней певице Пелагее и 28-летнему хоккеисту Ивану Телегину, судя по новым подробностям их расставания, не удалось развестись без взаимных претензий.

«Поля была вынуждена подать на алименты, потому что Ваня полностью самоустранился. За последние несколько месяцев он видел дочь от силы пару раз по 15-20 минут. Ее успехами совсем не интересовался. Конечно, Пелагея переживает: трехлетнему ребенку сложно объяснить, почему папа вдруг исчез», — рассказал «СтарХиту» семейный юрист Пелагеи.

Кроме того, поначалу было решено, что певице остается московская квартира, а хоккеисту — загородный дом. Позднее выяснилось, что квартира была куплена Пелагеей, а четырехэтажный особняк в Подмосковье супруги приобретали вместе, взяв ипотеку. «Суд все решит! В том числе вопросы по загородному дом. Адвокаты Пелагеи считают, что будет нечестно, если особняк достанется Ивану. Семейный дом покупался для того, чтобы там жила семья с ребенком, а не неверный муж с любовницей. Чего только про это жилье не говорили — что он чуть ли не подарок Телегина жене и дочке. Но Иван не собирался ничего дарить! Теперь можно надеяться, что суд все разделит по закону и справедливости. Ну и квартира, купленная на деньги Полиной мамы, останется Пелагее и Тасе», — отметил адвокат.

Фото: starface, instagram

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