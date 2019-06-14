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Простила и мечтает о мальчике: Кети Топурия рассказала о любви, зависимости и кличке, которую ей дал Гуф

Кети Топурия рассказала об отношениях с Гуфом.

В эту пятницу в эфир вышел выпуск шоу Регины Тодоренко, гостьей которого стала Кети Топурия.

Она рассказала, что их роман с Гуфом развивался стремительно: «Он легкий, общительный, юморной, и нам сразу было хорошо».

«Самое смешное, что когда мы начали встречаться, я не знала, что он зависимый человек, я не слушала его треки. Я вообще не в курсе была. У него какой-то хороший период был, и он держался. Но я палю это очень хорошо, и отношусь к этому ужасно», — рассказала певица.

Когда Кети узнала о зависимости Гуфа, она поставила его перед выбором: либо наркотики, либо она. После лечения в Израиле ему удалось бросить пагубную привычку. «Держится до сих пор», — гордится звезда.

Сейчас Кети и Гуф как минимум общаются. Он называет ее «комнатным Сталином» из-за потемневшей кожи над губой. «Это пигментное пятно, потому что я не наношу защиту от солнца», — пояснила она.

Кети верит в то, что люди меняются. «Может быть,все еще будет. Я решила об этом уже не говорить», — призналась она.

Вполне возможно, они обзаведутся детьми: молодая женщина призналась, что хочет родить еще ребенка, и мечтает о мальчике.

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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