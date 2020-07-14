«Просто счастливые мы»: молодая жена Никиты Преснякова показала нежные фото с ним

Жене 29-летнего Никиты Преснякова Алене 22 года, и она очень романтичная натура. Девушка часто устраивает с мужем романтические фотосессии. По признанию музыканта, раньше такие съемки казались ему странными, а теперь ему нравится фотографироваться с любимой женщиной. В Instagram Алена иногда показывает подписчикам нежность своих отношений с мужем.

В этот раз модель опубликовала серию нежных снимков с Никитой, сделанных во время прогулки. «Давно не было лавстори. Просто счастливые мы на прогулке», — пояснила она.