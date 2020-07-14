«Просто счастливые мы»: молодая жена Никиты Преснякова показала нежные фото с ним
Фото: www.instagram.com/alenaakrasnova/
Жене 29-летнего Никиты Преснякова Алене 22 года, и она очень романтичная натура. Девушка часто устраивает с мужем романтические фотосессии. По признанию музыканта, раньше такие съемки казались ему странными, а теперь ему нравится фотографироваться с любимой женщиной. В Instagram Алена иногда показывает подписчикам нежность своих отношений с мужем.
В этот раз модель опубликовала серию нежных снимков с Никитой, сделанных во время прогулки. «Давно не было лавстори. Просто счастливые мы на прогулке», — пояснила она.
«Все кадры безумно красивые! Вы клевые и красивые! Удачи вам во всех направлениях!», «Очень красивая гармоничная пара», «Все кадры отличные! Самая классная пара!», «Красивая улыбка, уверенная походка, капля духов, каблуки и шепот за спиной: "Счастливая она все же"...», «Мои любимые красавчики», «Ален, зачем так красиво?» — полетели комплименты в адрес Никиты и Алены Пресняковых.
Напомним, Алена и Никита познакомились пять лет назад, когда девушке было всего 17. Внук Аллы Пугачевой влюбился сразу, но не торопил девушку. В июле 2017 года Никита и Алена поженились. «Если бы нас закрыли в бункере, то каждый мой день с тобой был бы интересным. Мне никогда не бывает с тобой скучно», — признавался Никита Пресняков молодой жене.
Фото и видео: Instagram Никиты и Алены Пресняковых, @nastyaafed
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