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Молодая жена горячим поцелуем поздравила Никиту Преснякова с днем рождения

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Никита и Алена Пресняковы

Фото: Instagram

Старшему сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова исполнилось 29 лет.

21 мая старший внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков отмечает день рождения. В честь своего 29-летия солист группы Multiverse устроил вечеринку дома — с женой Аленой и несколькими друзьями.

В Instagram молодой жены именинника появились видео, в которых она показала, как прошла праздничная ночь. Никита получил подарки от близких. А в разгар вечеринки Алена вынесла торт со свечами и поздравила мужа горячим поцелуем.

Утром именинника поздравила мать Кристина Орбакайте. Она с мужем и дочкой пережидает коронавирус в США.

«С днем рождения, сынок! На фото мы в день премьеры рок-мюзикла "Чайка". Я устремляю все свои материнские флюиды на твои творческие успехи и достижения. Дерзай, сочиняй, люби! Мечты сбываются. Я люблю тебя», — написала Кристина Орбакайте в социальной сети, заменив последние два слова сердечком.

Никита Пресняков родился в Лондоне, когда его мать состояла в отношениях с Владимиром Пресняковым. У Никиты по матери есть младший брат Дени и сестра Клавдия, а по отцу — брат Артем.

Фото и видео: Instagram

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