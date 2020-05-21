Молодая жена горячим поцелуем поздравила Никиту Преснякова с днем рождения

Утром именинника поздравила мать Кристина Орбакайте. Она с мужем и дочкой пережидает коронавирус в США.

«С днем рождения, сынок! На фото мы в день премьеры рок-мюзикла "Чайка". Я устремляю все свои материнские флюиды на твои творческие успехи и достижения. Дерзай, сочиняй, люби! Мечты сбываются. Я люблю тебя», — написала Кристина Орбакайте в социальной сети, заменив последние два слова сердечком.