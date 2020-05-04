Потап показал красивую и стройную Настю Каменских в бикини и посвятил ей стихи

В понедельник, 4 мая, день своего рождения празднует певица Настя Каменских. В честь этого события ее коллега и супруг Потап (в обычной жизни Алексей Потапенко) посвятил ей стихи.

«Я люблю тебя легкой, идущей, вдоль по пляжу, по кромке воды, итальянские песни поющей и вдыхающей запах весны, я на всю жизнь тобой очарован и обласкан твоей красотой, рассвет каждого дня мне дарован, что б опять наслаждаться тобой, если встретите вы мужчину, что влюблен будет так же как я, передайте ему, что счастливей никогда не встречали меня, расскажите ему что теперь вы, точно поняли смысл этих слов, что разносит вдоль пляжа по ветру, это Лешина к Насте ЛЮБОВЬ», — написал он.