40-летняя Виктория Боня в черном комбинезоне спровоцировала разговоры о новой беременности
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Фото: Instagram Виктории Бони
Виктория Боня хотела заинтриговать подписчиков, но столкнулась с неудобными предположениями.
«Что изменилось? Кто знает? #Monaco #MonteCarlo», - написала модель под новой фотографией в блоге.
«Цвет волос, длина», «Волосы, срез свеженький», «Прическа губы ярче глаза», «Поправились?», «Беременна?», «Фигура», «Беременность», - гадают поклонники.
А как считаете вы, что изменилось в облике Бони?
Фото и видео: Instagram/@victoriabonya
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