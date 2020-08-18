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40-летняя Виктория Боня в черном комбинезоне спровоцировала разговоры о новой беременности

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Виктория Боня

Фото: Instagram Виктории Бони

Виктория Боня хотела заинтриговать подписчиков, но столкнулась с неудобными предположениями.

«Что изменилось? Кто знает? #Monaco #MonteCarlo», - написала модель под новой фотографией в блоге.

«Цвет волос, длина», «Волосы, срез свеженький», «Прическа губы ярче глаза», «Поправились?», «Беременна?», «Фигура», «Беременность», - гадают поклонники.

А как считаете вы, что изменилось в облике Бони?

Фото и видео: Instagram/@victoriabonya

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