«Очень красивый мужчина»: в Сети обсуждают новое фото Виктории Лопыревой с возлюбленным

«До чего ж роскошная женщина и пара», «А он так ничего 😍 на других фото не очень был....», «Классные))) муж очень красивый мужчина... глаза бездонные темные)))», «Вот как выглядит «Любовь»! ❤️ Красивые», «Напомнили Джека и Роуз из Титаника», «Такой счастливый взгляд у вашего мужчины», «Желаю каждому найти такого человека, на которого бы он смотрел так же, как Вика на своего мужа», — комментируют фолловеры.