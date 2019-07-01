«Очень красивый мужчина»: в Сети обсуждают новое фото Виктории Лопыревой с возлюбленным

Роман 35-летней Виктории Лопыревой и 29-летнего Игоря Булатова вызвал в свое время немало шума в Сети: подписчики модели ждали ее свадьбы с Николаем Басковым, а бизнесмен ради новой возлюбленной оставил жену с маленькими детьми.
Первое совместное фото пары вызвало волну критики. Но со временес страсти поутихли, и теперь в блоге звезды обсуждают внешность избранника.
«Quick pit stop in Paris ("Короткая передышка в Париже" — Прим.ред.)», — написала Виктория под новой фотографией с Игорем.
«До чего ж роскошная женщина и пара», «А он так ничего 😍 на других фото не очень был....», «Классные))) муж очень красивый мужчина... глаза бездонные темные)))», «Вот как выглядит «Любовь»! ❤️ Красивые», «Напомнили Джека и Роуз из Титаника», «Такой счастливый взгляд у вашего мужчины», «Желаю каждому найти такого человека, на которого бы он смотрел так же, как Вика на своего мужа», — комментируют фолловеры.
Впрочем, свадьба влюбленным только предстоит, уверены осведомленные поклонники. Некоторое время назад Виктория демонстрировала помолвочное кольцо, но, вероятно, Игорю нужно сначала встать на ноги: ради новых отношений он оставил не только бывшую супругу с двумя детьми, но и престижную должность в компании «Ташир групп», принадлежащей ее отцу.
Текст: Роза Ветрова
Фото и видео: instagram
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